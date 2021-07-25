تريند x خبر.. رامى جمال يحتفل بـ عيد ميلاده على طريقة عادل إمام .. ومحمد رمضان يحذر : اللي يزعّل جمهوري أزعّله

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين:

محمد رمضان: اللي يزعل جمهوري أزعله

نشر محمد رمضان فيديو له مع جمهوره، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق محمد رمضان قائلا: “اللي يفرح جمهوري يفرحني واللي يزعل جمهوري أزعله ”.

على الجانب الآخر، عُرض لـ محمد رمضان في موسم شهر رمضان مسلسل “موسى”، بطولة سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبد الغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

نشرت الفنانة ميرهان حسين فيديو لها عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” وهي تغني فيه أغنية “اتقل” للفنان عمرو دياب.

وعلقت ميرهان حسين على الفيديو: “في حب هذه الأغنية”.

يذكر أن عمرو دياب، طرح أغنيته الجديدة "اتقل" ضمن الحملة الدعائية لإحدى شركات المياه الغازية، الأغنية تعد هي ثاني أغنيات الهضبة التي يطرحها في صيف 2021 بعد أغنية "الدنيا بترقص".

"اتقل" كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

عبر الفنان محمد الشرنوبى عن سعادته بـ حفله فى جدة بالمملكة العربية السعودية و وجه الشكر لـ المستشار تركي آل الشيخ ، ونشر عدد صور وفيديوهات له من الحفل ، وذلك عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق محمد الشرنوبى قائلا " النهارده يوم من أسعد ايام حياتي .. احساس عمري ما حسيت بيه قبل كده.. فرحه و خوف و ذهول بحب الناس اللي عمري ما كنت اتخيله.

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واضاف الشرنوبى " شكرا جدا للجمهور السعودي و يارب اكون اسعدتكم زي ما انتوا مليتوا قلبي فرح و سعاده.

‎شكرا شركة بنش مارك على التنظيم الرائع.

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واختتم “ اخيرا شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمك و مساعدتك ”.

احتفل الفنان رامى جمال بـ عيد ميلاده على طريقة الزعيم عادل امام فى فيلم السفارة فى العمارة ، ونشر صورة له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وكتب رامى جمال “ مش انا عيد ميلادي انهارده ..اللهم لك الحمد علي كل ما مضي واللهم سترك وتوفيقك في كل ما هو آت ”.

ويذكر ان حققت اغنية قلة الإحساس للفنان رامي جمال ربع مليون مشاهدة بعد يوم واحد فقط من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، إذ تم طرحها أمس 11 يوليو على القناة الرسمية لشركة نجوم ريكوردز للإنتاج الموسيقي.