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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي يبدأ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة

مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن الأخير توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية.

وقال المكتب الإعلامي، إن زيارة الكاظمي تستغرق عدة أيام، وستشهد بحث العلاقات العراقية الأمريكية في مختلف المجالات، والقضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب المكتب الإعلامي، قال الكاظمي قبيل مغادرته العراق: "إن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود العراق لترسيخ علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مبنية على أسس الاحترام المتبادل والتعاون الثنائي في مختلف المجالات".

وتابع: "كما إنها تتوّج جهوداً طويلة من العمل الحثيث خلال جلسات الحوار الاستراتيجي لتنظيم العلاقة الأمنية بين البلدين على اساس المصلحة الوطنية العراقية".

ومن المقرر أن يلتقي الكاظمي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في البيت الأبيض، لبحث مستقبل وجود القوات الأمريكية داخل العراق.

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