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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 25 -7-2021

عملات اجنبية
عملات اجنبية

عرض برنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز” اليوم الاحد  25-7-2021، تقريرًا مفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري .

سعر دولار أمريكى الشراء 15.62 جنيه، والبيع 15.72 جنيه.

سعر اليورو للشراء 18.36 جنيه، و 18.55 جنيه للبيع.

سعر الاسترليني للشراء 21.20 جنيه، للبيع 21.51 جنيه.

خبراء اقتصاد: تحورات كورونا الجديدة تهدد التعافي الاقتصادي.. والجنيه المصري يحافظ على استقراره في مواجهة التقلبات العالمية
حالة من الاستقرار يشهدها الجنيه المصري في مواجهة العملات الأجنبية، رغم تقلبات سعر الصرف في معظم دول العالم ، بدعم من قوة الاقتصاد والتزايد المستمر في احتياطي النقد الأجنبي ، وزاد صافي احتياطيات مصر الأجنبية في يونيو إلى 40.584 مليار دولار من 40.468 مليار في مايو.


وتشهد الاحتياطيات الأجنبية لمصر زيادات منذ يونيو 2020، ويستقر متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك عند 15.62جنيه للشراء ، و 15.72 جنيه للبيع.

وقال محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن النمو الاقتصادي العالمى لا يزال متأثرا بأزمة فيروس كورونا علي الرغم من  المتوقع تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلي خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي الذى بدأ فيه فيروس كورونا بالانتشار، وسبب صدمة لأغلب القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف راشد في تصريحات لـ«صدى البلد» أنه «لا يزال الأمل معقود علي التوسع فى اللقاحات من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا وتأثيراته السلبية علي الاقتصاد ولكن التحورات الجديدة للفيروس تشكل تهديدا حقيقيا للجهود المبذولة تجاه تحقيق التعافي الاقتصادي التى قد تعيد الاقتصاد العالمي إلي نقطة  الصفر مرة أخري».

وتابع : «لا سيما حال عدم استجابة المتحورات الجديدة للفيروس للقاحات الموجودة حاليا علي الساحة العالمية وفى هذه الحالة ستتراجع أسعار النفط ويعم الكساد الاقتصادي وتتراكم الديون بشكل خطير ناهيك عن جيوش العاطلين واتساع دائرة الفقر والفقراء»، مشددًا على ضرورة وضع كافة السيناريوهات المحتملة في الاعتبار لوضع تصور لكيفية التعامل مع كل منها.

وارتفعت جملة أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك إلي 2.7 تريليون جنيه في إبريل السابق مقابل 2.61 تريليون جنيه في مارس الماضي ومقارنة بـ 2.54 تريليون جنيه في فبراير من نفس العام.

وقال هيثم عبدالفتاح- رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية - في تصريحات له إن استقرار الجنيه امام العملات الأجنبية كان بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي التي أدت إلى استقرار اقتصادي وسياسي مما شجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وأشار عبدالفتاح - إلى عدة عوامل كان لها تأثير في زيادة الحصيلة من العملة الأجنبية، الأول، العائدات المرتفعة من قناة السويس ، فخلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي نجحت قناة السويس في اجتذاب حوالي 2519 سفينة جديدة بتكلفة تقدر بحوالي 620 مليون دولار .

وشهدت عائدات قناة السويس رغم التحديات المختلفة طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة خلال العام المالي (2020 / 2021) أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 5.84 مليار دولار ، والثاني يتمثل في تحويلات المصريين في الخارج ، حيث ارتفعت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال فترة العشرة أشهر من يوليو 2020 وحتى أبريل 2021 بنسبة 10.5 في المائة إلى 25.8 مليار دولار .

الجنيه المصري أسعار العملات إكسترا نيوز دولار أمريكي سعر اليورو

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