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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الطاقة اللبناني: وضع المازوت سيئ جداً

الوقود
الوقود

أكد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال فى لبنان ريمون غجر، أن التعقاد على مليون طن من النفط العراقي هي ثلث الكمية التي يحتاجها لبنان، مشيرا إلى أن مدة العقد مع العراق سنة واحدة، وبحدود شحنتي وقود كل شهر.

وفي حديث لـ"صوت كل لبنان"، قال غجر: "إذا اعتمدنا فقط على الفيول العراقي فساعات التغذية ستبقى نفسها اليوم، إذا لم يتم تجديد سلفة الـ 200 مليون أو إعطاء سلفة ثانية".

وأوضح وزير الطاقة أن الوضع بما خص المازوت سيئ جداً فإضافة إلى مشكلة فتح الاعتمادات الكافية هناك مشكلة انقطاع الكهرباء فالمولدات غير قادرة على التحمل.

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شاهد .. لبنان توقع اتفاقية لاستيراد المازوت من العراق

وكان غجر والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قد توجها أول أمس إلى بغداد، ترافقهما المدير العام أورور فغالي ووفد من الوزارة للتوقيع على الاتفاق.

وخلال مؤتمر صحفي ، شكر غجر "الدولة العراقية ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وكل الجهات التي بذلت جهداً كبيراً خلال الثلاثة أشهر الماضية حتى تم توقيع الاتفاقية اليوم، وهي شراء مليون طن من الفيول الثقيل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان".

وأكّد وزير الطاقة فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية  "هذا لم يكن ليحدث لولا الجهود الجبارة من اللواء عباس ابراهيم وفريق عملنا كله، سواء في وزارة الطاقة أم المديرية العامة للنفط والرؤساء الثلاثة"، مشيرا الى أن "هذه الاتفاقية تشمل استيراد وشراء مليون طن من الفيول الثقيل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لمدة سنة، ووفقاً للأسعار التي يحددها الجانب العراقي".

وزير الطاقة حكومة تصريف الأعمال لبنان العراق النفط العراقي

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