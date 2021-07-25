عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة :

صرف 3 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 6400 شاب بالشرقية

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن تعيين 6401 من شباب الخريجين في محافظة الشرقية بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 26 من ذوى القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 1806 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة .

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يونيو الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية  بالتفتيش على  421 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)  ، وأسفر عن تحرير 179 محضر سلامة و 79 حالة غلق إداري .

وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 876 منشأة، وأسفر عن تحرير  324 محضراً ، فضلاً عن التفتيش على 314 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير 2 محضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣.

وأضاف أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً بصرف منحة عيد العمال والتى بلغت 3 ملايين و 234 ألف جنيه لـ 6468 عاملاً المسجلين بالادارة ، فضلاً عن تسجيل 390 عاملاً جديد على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم .

أما في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، أوضح أن المديرية قامت بمراجعة واعتماد 83 عقد عمل بالخارج ، ومراجعة 161 تفويض ووكالة لشركات بها 217 فرصة عمل .

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام طلب ترخيص عمل لأجنبي من العاملين  فى نطاق المحافظة، وتجديد أثنين آخرين، واستخراج ترخيص عمل جديد، بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طبقاً لأحكام القانون.

12
12
وزير القوى العاملة محمد سعفان مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية تعيين 6401 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى صرف منحة عيد العمال والتى بلغت 3 ملايين و 234 ألف جنيه لـ 6468 عاملا كعب العمل

ترشيحاتنا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو

أخبار الرياضة.. ضياء السيد: الدوري ممكن يبوظ.. وكشري يرد على اتهام التفويت لـ الأهلي

بقوة 671 حصان .. أودي RS Q e-tron تشارك في رالي داكار

تسريبات تكشف سعة بطاريات هواتف وان بلس الرائدة OnePlus 10

طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان لإنهاء اجراءات التفتيش والتعقيم

19.04 مليون بطاقة ائتمان أصدرتها البنوك بنهاية العام المالي الماضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القولون انفجر.. إعلامي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية الفنانة ياسمين عبد العزيز

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

لراغبي البناء.. غرامة 100 جنيه يوميا حال عدم إتخاذ هذا الإجراء

مُدرسة في المنوفية تفجر مفاجأة عن امتحان الفيزياء الثانوية العامة.. فيديو

ضياء السيد: صالح جمعة مجاش التمرين ومنعرفش السبب

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

إثيوبيا تسحب معداتها من فوق سد النهضة.. تفاصيل

لنشرها مقاطع مخلة..فتاة الهوهوز تنتظر الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاتل التافه رزق.. شاب يحاول قتل حبيبته باليويو

تصرف غريب من سائق دليفري بعد رفض الزبون دفع إكرامية.. فيديو

عن طريق الغازات.. مخاوف بشأن طرق انتقال جديدة لفيروس كورونا

شاهد.. صاعقة برقية تضرب منزلا وتحرقه بالكامل |صور

فيديو

مقتل لورديانا ووفاة دلال عبد العزيز .. شائعات تطارد الفنانين

فيديو جراف.. مفيش حد عاجبه إيمان البحر درويش وأزمات لا تنتهي مع الفنانين

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

أصغر عريس.. جدل في العراق بسبب زفاف طفل

المزيد

ساحة رأي

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ