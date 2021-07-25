صرف 3 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 6400 شاب بالشرقية

وزير القوي العاملة :

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن تعيين 6401 من شباب الخريجين في محافظة الشرقية بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 26 من ذوى القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 1806 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة .

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يونيو الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 421 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 179 محضر سلامة و 79 حالة غلق إداري .

وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 876 منشأة، وأسفر عن تحرير 324 محضراً ، فضلاً عن التفتيش على 314 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير 2 محضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣.

وأضاف أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً بصرف منحة عيد العمال والتى بلغت 3 ملايين و 234 ألف جنيه لـ 6468 عاملاً المسجلين بالادارة ، فضلاً عن تسجيل 390 عاملاً جديد على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم .

أما في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، أوضح أن المديرية قامت بمراجعة واعتماد 83 عقد عمل بالخارج ، ومراجعة 161 تفويض ووكالة لشركات بها 217 فرصة عمل .

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام طلب ترخيص عمل لأجنبي من العاملين فى نطاق المحافظة، وتجديد أثنين آخرين، واستخراج ترخيص عمل جديد، بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طبقاً لأحكام القانون.