أولمبياد طوكيو .. دينا مشرف تتأهل إلي الدور الثالث في منافسات تنس الطاولة

نجحت دينا مشرف لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة في التأهل للدور الثالث من منافسات فردي السيدات لـ أولمبياد طوكيو 2020.

وجاء تأهل دينا مشرف بعد الفوز علي لاعبة بولندا ناتاليا بارتيكا في الدور الثاني بنتيجة 4 أشواط مقابل شوطين لتواجه لاعبة هولندا بريت ايرلند في الدور الثالث.

وجاءت نتائج الاشواط كالتالي: 15-13, 10-12, 11-9, 11-4,7-11, 13-11.

وكانت يسرا حلمي قد ودعت منافسات تنس الطاولة من الدور الأول بعد الخسارة أمام لاعبة فرنسيا بنتيجة 4 أشواط دون رد في اليوم الأول من منافسات تنس الطاولة التي أقيمت أمس.

وكان الثنائي دينا مشرف وعمر عصر ودعا صباح أمس منافسات الزوجي المختلط بعد الخسارة من ثنائي كوريا الجنوبية بنتيجة أربعة أشواط مقابل شوط بعدما فاز لاعبي مصر في الشوط الأول بنتيجة 11-9 قبل أن يعود ثنائي كوريا للفوز بأربع أِشواط متتالية بنتيجة 11-3 و 11-5 و 11-7 و 11-8.

مصر تشارك بأكبر بعثة في تاريخها في أولمبياد طوكيو



وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.



وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.



بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.