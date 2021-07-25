أولمبياد طوكيو.. عزمي محيلبة ينهي منافسات أول أيام تصفيات الإسكيت بالمركز السابع

أنهى عزمي محيلبة ، منافسات اليوم الأول من تصفيات الإسكيت في المركز السابع، وذلك بدورة الألعاب الأولمبية، والتي تستضيفها مدينة طوكيو اليابانية ، خلال الفترة بين 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل.
وحقق عزمي محيلبة ، 73 طبق من أصل 75 في اليوم الأول ، ومن المنتظر أن يلعب غدا ثاني أيامه على 50 طبقا على أن يتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى.
المشاركة الثالثة لـ عزمي محيلبة في الأولمبياد
وتعد هذه المشاركة هي الثالثة لـ عزمي محيلبة ، بعد دورتي لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 ، ويعتبر اللاعب واحداً من أبرز لاعبي الرماية في مصر، حيث حقق العديد من الإنجازات ففي العام الماضي فقط استطاع تحقيق برونزية كأس العالم بقبرص ، وبرونزية الجائزة الكبرى بالمغربي وذهبية البطولة العربية بالمغرب وفضية الفرق بالبطولة العربية بالمغرب ، وهو أول رامي مصري يحقق ميدالية في بطولة العالم حين حقق برونزية بطولة العالم بإسبانيا عام 2014 وكان اللاعب استطاع التأهل إلى أولمبياد طوكيو بعد تحقيقه برونزية كأس العالم بفنلندا عام 2019.