أولمبياد طوكيو.. عزمي محيلبة ينهي منافسات أول أيام تصفيات الإسكيت بالمركز السابع

أنهى عزمي محيلبة ، منافسات اليوم الأول من تصفيات الإسكيت في المركز السابع، وذلك بدورة الألعاب الأولمبية، والتي تستضيفها مدينة طوكيو اليابانية ، خلال الفترة بين 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل.



وحقق عزمي محيلبة ، 73 طبق من أصل 75 في اليوم الأول ، ومن المنتظر أن يلعب غدا ثاني أيامه على 50 طبقا على أن يتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى.

المشاركة الثالثة لـ عزمي محيلبة في الأولمبياد



وتعد هذه المشاركة هي الثالثة لـ عزمي محيلبة ، بعد دورتي لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 ، ويعتبر اللاعب واحداً من أبرز لاعبي الرماية في مصر، حيث حقق العديد من الإنجازات ففي العام الماضي فقط استطاع تحقيق برونزية كأس العالم بقبرص ، وبرونزية الجائزة الكبرى بالمغربي وذهبية البطولة العربية بالمغرب وفضية الفرق بالبطولة العربية بالمغرب ، وهو أول رامي مصري يحقق ميدالية في بطولة العالم حين حقق برونزية بطولة العالم بإسبانيا عام 2014 وكان اللاعب استطاع التأهل إلى أولمبياد طوكيو بعد تحقيقه برونزية كأس العالم بفنلندا عام 2019.