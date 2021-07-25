عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولمبياد طوكيو.. عزمي محيلبة ينهي منافسات أول أيام تصفيات الإسكيت بالمركز السابع

عزمي محيلبة
عزمي محيلبة

أنهى عزمي محيلبة ، منافسات اليوم الأول من تصفيات الإسكيت في المركز السابع، وذلك بدورة الألعاب الأولمبية، والتي تستضيفها مدينة طوكيو اليابانية ، خلال الفترة بين 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل.


وحقق عزمي محيلبة  ، 73 طبق من أصل 75 في اليوم الأول ، ومن المنتظر أن يلعب غدا ثاني أيامه على 50 طبقا على أن يتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى.

 

المشاركة الثالثة لـ عزمي محيلبة في الأولمبياد


وتعد هذه المشاركة هي الثالثة لـ عزمي محيلبة  ، بعد دورتي لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 ، ويعتبر اللاعب واحداً من أبرز لاعبي الرماية في مصر، حيث حقق العديد من الإنجازات ففي العام الماضي فقط  استطاع تحقيق برونزية كأس العالم بقبرص ، وبرونزية الجائزة الكبرى بالمغربي وذهبية البطولة العربية بالمغرب وفضية الفرق بالبطولة العربية بالمغرب ، وهو أول رامي مصري يحقق ميدالية في بطولة العالم حين حقق برونزية بطولة العالم بإسبانيا عام 2014 وكان اللاعب استطاع التأهل إلى أولمبياد طوكيو بعد تحقيقه برونزية كأس العالم بفنلندا عام 2019.

عزمي محيلبة الاسكيت طوكيو محيلبة اولمبياد طوكيو

ترشيحاتنا

هل تدريج الشعر للرجال يدخل في حكم القزع؟ أمين الفتوى يجيب

التعاون الدولي: 41 مليون يورو من ألمانيا ضمن برنامج مبادلة الديون لتطوير التعليم الفني| انفوجراف

تداول أسئلة امتحان التاريخ عبر السوشيال ميديا بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم

بسبب سؤال.. شاب يسكب الكلور على والدته ويحاول خنقها بالغاز

أولمبياد طوكيو.. موعد مباراة السعودية ضد ألمانيا والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبة صادمة على صالح جمعة .. ضياء السيد يطلق 5 قذائف قوية مع هانى حتحوت | شاهد

القولون انفجر.. إعلامي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية الفنانة ياسمين عبد العزيز

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

لراغبي البناء.. غرامة 100 جنيه يوميا حال عدم إتخاذ هذا الإجراء

احذر .. 6 أخطاء شائعة تؤدي لـ انفجار التكييف

مُدرسة في المنوفية تفجر مفاجأة عن امتحان الفيزياء الثانوية العامة.. فيديو

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مهلبية البرتقال بالجزر.. وصفات متعددة أبرزها بالموز وللرضع

القاتل التافه رزق.. شاب يحاول قتل حبيبته باليويو

تصرف غريب من سائق دليفري بعد رفض الزبون دفع إكرامية.. فيديو

عن طريق الغازات.. مخاوف بشأن طرق انتقال جديدة لفيروس كورونا

فيديو

مقتل لورديانا ووفاة دلال عبد العزيز .. شائعات تطارد الفنانين

فيديو جراف.. مفيش حد عاجبه إيمان البحر درويش وأزمات لا تنتهي مع الفنانين

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

أصغر عريس.. جدل في العراق بسبب زفاف طفل

المزيد

ساحة رأي

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ