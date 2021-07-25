شوط أول سلبي بين مصر والأرجنتين في طوكيو 2020

انتهت أحداث الشوط الأول بين منتخب مصر ومنافسه الأرجنتين بالتعادل السلبي في المباراة المقامة حاليا علي سابورو دومي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من دورة الألعاب الأولمبية “ طوكيو 2020 ” .

وحافظ منتخب مصر علي نظافة شباكة باستماتة أمام هجمات الارجنتين ولعل أخطرها تسديدة جويتش مهاجم الأرجنتين التي اصطدمت في العارضة في الدقيقة 5 .

أهدر رمضان صبحي فرصة هدف لمنتخب مصر بعد الانفراد بمرمي منتخب الأرجنتين وذلك في الدقيقة 12 من عمر اللقاء.

وتابع مسلسل إهدار الفرص لمنتخب مصر أحمد ياسر ريان وصلاح محسن .

انتفض منتخب مصر وأضاع الكثير من الفرص أمام مرمي منتخب الارجنتين .

منتخب مصر الأفضل في المباراة ولكن يلزمه اللمسة الأخيرة .

تشكيل منتخب مصر :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود حمدي "الونش"، أحمد حجازي، أسامة جلال، كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق، وعمار حمدي

خط الهجوم: رمضان صبحي، أحمد ياسر ريان، صلاح محسن.



تشكيل الأرجنتين :

حراسة المرمى: ليديسما

خط الدفاع: فوينتي - بيريز - ميدينا - كلاوديو برافو.

خط الوسط: فالونزويلا - فييرا فاووستو - إيزيكيل باركو - فاوستو فيرا.

خط الهجوم: أدولفو جايش- أليكسيس ماك أليستر.

ويبحث منتخب مصر الأولمبي عن تحقيق المفاجأة الثانية بالفوز على الأرجنتين والحفاظ على آماله فى التأهل لدور الثمانية بعد التعادل بالجولة الأولى أمام منتخب إسبانيا بدون أهداف.

وكان منتخب مصر الأولمبي قد تعادل في المباراة الأولى أمام إسبانيا بدون أهداف، بينما خسرت الأرجنتين بهدفين أمام منتخب أستراليا.