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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس جهاز حدائق أكتوبر: تشطيب وحدات مشروع سكن مصر سوبر لوكس

رئيس جهاز تنمية مدينة
رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر

قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إن مشروع سكن مصر، هو سكن للمصريين، لافتاً إلى أن مساحة الوحدات من 115 إلى 118 متر.

وأضاف "مصطفى"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج" هذا الصباح"، المذاع على فضائية،" اكسترا نيوز"، أن التشطيب سوبر لوكس، والوحدة كاملة المرافق والخدمات والطرق.

وأشار إلى أن آخر جزء متبقى 1512 وحدة سكنية، من إجمالي 5 آلاف وحدة سكنية، وإجمالى المشروع بالكامل على مستوى المدينة 10 آلاف 440 وحدة سكنية.

وفى سياق آخر، بدأ جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، في تسليم الدفعة الأخيرة من الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية بمشروع "سكن مصر" بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي، بإجمالي  1512 وحدة  سكنية.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق  أكتوبر أنه على  العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز المدينة لاستكمال باقي الإجراءات ومعاينة واستلام الوحدة.

وأضاف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام، 127 ، 128، 102 يوم الأحد  25/7/2021، ووحدات العمارات أرقام 129، 123، 124، يوم الإثنين 26/7/2021، ووحدات العمارات أرقام 122، 111،  45،  يوم الثلاثاء 27/7/2021، وتخصيص يوم الأحد 12/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الأول.

تابع المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر: أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 158، 159، 23، يوم الأحد 1/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 112، 110، 37، يوم الإثنين  2/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 157،  119، 103، يوم الثلاثاء 3/8/2021،  وتخصيص يوم الإثنين 13/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثاني.

وأشار المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 148 ،140، 167،  يوم الأحد 8/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 113، 117،   168،  يوم الثلاثاء 10/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 88، 43، 169،   يوم الأربعاء 11/8/2021،  وتخصيص يوم الثلاثاء 14/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثالث، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام  130، 143، 120،  يوم الأحد 16/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 89، 125، 121،  يوم الإثنين 17/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 204، 144، 166،  يوم الثلاثاء 18/8/2021 وتخصيص يوم الأربعاء 15/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الرابع.
وقال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر: سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 56، 133، 147، يوم الأحد 22/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 108، 118، 146، يوم الإثنين 23/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 106، 131، 142، يوم الثلاثاء 24/8/2021، وتخصيص يوم الخميس  16/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الخامس، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 132، 134، 41، يوم الأحد 29/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 141، 145، 40، يوم الإثنين 30/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 39، 25، 31، يوم الثلاثاء 31/8/2021، وتخصيص يوم الأحد 19/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع السادس.

ونوه المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام، 47، 30، 36، يوم الأحد 5/9/2021، ووحدات العمارات أرقام، 35، 44، 34، يوم الإثنين 6/9/2021، ووحدات العمارات أرقام، 33، 107، 29، يوم الثلاثاء 7/9/2021، وتخصيص يوم الإثنين 20/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع السابع.

مشروع سكن مصر التشطيب سوبر لوكس المرافق والخدمات والطرق المشروع سكن مصر

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