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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولمبياد طوكيو.. موعد مباراة السعودية ضد ألمانيا والقنوات الناقلة

منتخب السعودية
منتخب السعودية

يلتقي منتخب السعودية مع نظيره منتخب ألمانيا، اليوم، الأحد، على ستاد ستاد نيسان، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات، في أولمبياد طوكيو 2020.

 

أولمبياد طوكيو.. موعد مباراة السعودية ضد ألمانيا والقنوات الناقلة

 

وتقام مباراة السعودية ضد ألمانيا في تمام الواحدة والنصف ظهرا “ بتوقيت القاهرة”، الثانية والنصف مساء “ بتوقيت المملكة العربية السعودية”، وتذاع عبر قنوات Alkass Three HD، و beIN 4K HDR، و beIN Sports Connect.

 

السعودية ضد ألمانيا:

 

ويطمح منتخب السعودية بقيادة مديره الفني سعد الشهري في تحقيق الفوز على ألمانيا في مباراة اليوم، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير، للحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور ربع النهائي، في أولمبياد طوكيو.

 

وخسر منتخب السعودية أمام  كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف، في الجولة الافتتاحية.

 

على الجانب الآخر يدخل منتخب ألمانيا مباراة اليوم تحت شعار على لا بديل عن الفوز، بعد السقوط أمام البرازيل بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الأولى، من دور المجموعات.

 

ترتيب المجموعة الرابعة في أولمبياد طوكيو:

 

1- البرازيل: 3 نقاط

2- كوت ديفوار: 3 نقاط

3- السعودية: 0 نقاط

4- ألمانيا: 0 نقاط

 

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