طوكيو 2020 .. أحمد حجازي : غير راض عن النتيجة وسنركز أمام أستراليا

أعرب أحمد حجازي مدافع منتخب مصر الأولمبي عن حزنه بعد الخسارة أمام منتخب الأرجنتين في المباراة التي أقيمت على ملعب سابورو دومي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من دورة الألعاب الأولمبية “ طوكيو 2020 ” .

وأضاف أحمد حجازي خلال تصريحاته عقب الخسارة من الأرجنتين : قدمنا أداء جيدا طوال المباراة وكنا الأفضل وشكلنا خطورة على مرمى المنافس إلا أن التوفيق لم يحالفنا .

وأكمل : غير راضين عن النتيجة، لكن سنركز في المباراة القادمة أمام استراليا على تحقيق الفوز ونتمسك بآمال التأهل للدور المقبل من طوكيو 2020

أحداث خسارة منتخب مصر أمام الأرجنتين :

قدم منتخب مصر أداء جيدا على المستوى الدفاعي رغم استقبال هدف ولكن علي المستوي الهجومي مازال هناك ازمة كبيرة لدي رمضان صبحي في إنهاء الكرة داخل الشباك .

وصل منتخب مصر لمرمى الأرجنتين أكثر من مرة إلا أنه فشل في تحقيق تسجيل هدف

تقدم المنتخب الأرجنتيني بهدف نظيف على منتخب مصر الأوليمبي فى الدقيقة 52 من عمر المباراة .

وأحرز فاكوندو ميدينا الهدف فى الدقيقة 52 بعد متابعة جيدة للضربة الركنية التي حولها زميله فى القائم الأيسر للحارس ثم متابعة جيدة بتسديدة قوية داخل المرمى .

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين حيث حافظ منتخب مصر علي نظافة شباكة باستماتة أمام هجمات الارجنتين ولعل أخطرها تسديدة جويتش مهاجم الأرجنتين التي اصطدمت في العارضة في الدقيقة 5 .

وأهدر رمضان صبحي فرصة هدف لمنتخب مصر بعد الانفراد بمرمي منتخب الأرجنتين وذلك في الدقيقة 12 من عمر اللقاء.

وتابع مسلسل إهدار الفرص لمنتخب مصر أحمد ياسر ريان وصلاح محسن .

تشكيل منتخب مصر :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود حمدي "الونش"، أحمد حجازي، أسامة جلال، كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق، وعمار حمدي

خط الهجوم: رمضان صبحي، أحمد ياسر ريان، صلاح محسن.



تشكيل الأرجنتين :



حراسة المرمى: ليديسما

خط الدفاع: فوينتي - بيريز - ميدينا - كلاوديو برافو.

خط الوسط: فالونزويلا - فييرا فاووستو - إيزيكيل باركو - فاوستو فيرا.

خط الهجوم: أدولفو جايش- أليكسيس ماك أليستر.

ويبحث منتخب مصر الأولمبي عن تحقيق المفاجأة الثانية بالفوز على الأرجنتين والحفاظ على آماله فى التأهل لدور الثمانية بعد التعادل بالجولة الأولى أمام منتخب إسبانيا بدون أهداف.

وكان منتخب مصر الأولمبي قد تعادل في المباراة الأولى أمام إسبانيا بدون أهداف، بينما خسرت الأرجنتين بهدفين أمام منتخب أستراليا.