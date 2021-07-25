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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استياء بين طلاب الثانوية العامة بأسيوط بسبب امتحان التاريخ

صدى البلد

سادت حالة من الاستياء بين طلاب الثانوية العامة القسم الأدبي بأسيوط على خلفية صعوبة امتحان  التاريخ حيث وصفوه بالغامض.

وأكد  الطلاب خالد لطفي وأحمد عبدالناصر ومحمد عماد وجمال حمدي أن امتحان التاريخ كان يحتاج إلى تركيز ووقت إضافي حيث تضمن غموض خاصة الاسئلة الاستنتاجية والتي تحتاج إلى إلمام كامل بالأحداث والفصول، مؤكدين أنه من الكتاب المدرسي وانه كان يحتاج إلى وقت إضافي.


وكان قد أدي   9062 طالب بالثانوية العامة "القسم الأدبى" الإمتحان فى مادة التاريخ فى 98 لجنة موزعين بمحتلف مراكز المحافظة وسط تكثيف أمنى واستعدادات خاصة وإجراءات إحترازية فرتها مديرية التربية والتعليم لهذا الشأن.

وقال محمد إبراهيم دسوقى وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط ورئيس غرفة عمليات الثانوية العامة أن عدد الطلاب الذين لهم حق دخول الإمتحان فى مادة التاريخ بلغ (9062 ) بينهم( 73 ) طالب STEM و(8 )طلاب بلجنة السجن و12 طالب بلجنة المكفوفين

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وأضاف رئيس غرفة العمليات أنه منذ بداية الإمتحانات لم يتم رصد آية إنتهاكات تعطل عملية الإمتحان

ومن جانب آخر ذكر "الدسوقى" أنه إطمأن بنفسه على إثنين من  الملاحظين من مراقبي الثانوية العامة وهما كلا من "سامح فوزي زخاري”،و “أحمد علي أحمد عبدالرحمن" من مركز ساحل سليم اللذان أصيبا أمس إثر انقلاب الموتوسيكل الخاص بهما أثناء ذهابها للملاحظة على امتحان الثانوية العامة لمادة الفيزياء بلجنة أسيوط الجديدة ،مستقلين موتوسيكل،تم نقلهما لمستشفى الشاملة بمدينة أسيوط

وأشار  وكيل المديرية إلى أنه إطمأن على حالتهما الصحية وأن إصابتهما خفيفة لافتا إلى أنهما خرجا من المستشفى فى نفس اليوم

أسيوط الثانوية العامة القسم الأدبي امتحانات الثانوية العامة التاريخ

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