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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجموعة مصر.. شوط أول سلبي بين استراليا وإسبانيا في طوكيو 2020

اسبانيا - استراليا
اسبانيا - استراليا

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين استراليا وإسبانيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من دورة الألعاب الأولمبية " طوكيو 2020 " .

وكان منتخب إسبانيا تعادل سلبيا مع منتخب مصر الجولة الماضية، بينما حقق منتخب استراليا الفوز علي الأرجنتين بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

وضمن منافسات الجولة حقق منتخب الارجنتين الفوز علي منتخب مصر بنتيجة هدف دون رد .

ترتيب مجموعة مصر في طوكيو 2020 


1-  أستراليا: 3 نقاط من مباراة وحيدة 
2- الأرجنتين: 3 نقاط من مباراتين 
3- إسبانيا: نقطة من مباراة وحيدة 
4- مصر: نقطة من مباراتين 

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