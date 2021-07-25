مجموعة مصر.. شوط أول سلبي بين استراليا وإسبانيا في طوكيو 2020

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين استراليا وإسبانيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من دورة الألعاب الأولمبية " طوكيو 2020 " .

وكان منتخب إسبانيا تعادل سلبيا مع منتخب مصر الجولة الماضية، بينما حقق منتخب استراليا الفوز علي الأرجنتين بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

وضمن منافسات الجولة حقق منتخب الارجنتين الفوز علي منتخب مصر بنتيجة هدف دون رد .

ترتيب مجموعة مصر في طوكيو 2020



1- أستراليا: 3 نقاط من مباراة وحيدة

2- الأرجنتين: 3 نقاط من مباراتين

3- إسبانيا: نقطة من مباراة وحيدة

4- مصر: نقطة من مباراتين