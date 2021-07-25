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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بحضور 30 فنانا .. تفاصيل معرض وندر آرت بالساحل الشمالي

معرض وندر آرت
معرض وندر آرت

افتتحت شركة إعمار مصر معرض "وندر آرت" للوحات الفنية المعاصرة بمشاركة 30 فنان معاصر من مصر والوطن العربي بالتعاون مع جاليرى كليج للفنون، لمدة أربعة أيام في الفترة من 15 إلى 18 يوليو بفندق " Address Marassi Golf Resort " بالساحل الشمالي.

 

وتولى إعمار مصر اهتماماً كبيراً بمختلف أنواع الفنون إيماناً من الشركة بأهمية الفن كوسيلة للحوار والتعبير بين مختلف المجتمعات والثقافات، فالفن لغة تتجاوز كل الحدود التي يفرضها اختلاف اللغات على الإنسان.

 

وتُعتبر التصاميم المُتميزة لمختلف مشروعات إعمار مصر خير دليل على مدى أهمية الفنون لدى الشركة،  وتعد أحد أهم أنواع الفنون وأكثرها تأثيراً على حياة الناس، ولذلك تحرص إعمار مصر على اختيار التصاميم التي تتناسب مع البيئة التي تتواجد بها مشاريعها، والتي تزيد من الطاقة الإيجابية وتشجع الناس على الاستمتاع بأدق تفاصيل الحياة.

 

هذا ويتسم معرض "وندر آرت" بتنوع اللوحات المعروضة به من رسومات بالزيت والفحم والباستيل، مع الاختلاف الكبير في الأسلوب، الموضوعات والتقنيات المستخدمة من كل فنان للتعبير عن أجواء الصيف بألوانه المميزة، هذا بالإضافة إلى عدد من أعمال الفن المعاصر الحديث.

 

ويتألق في المعرض أكثر من 30 فنان من مصر وعدد من الدول العربية ، هم الفنانين : أحمد حمدي عبدالجواد، أحمد دفراوي ، إسلام الريحاني، آلاء حسين، الطاهر صلاح الدين، أمنية طنطاوي، أيمن صلاح طاهر، بريت غالي، چودي محمد ، چيهان سعودي، حسن الشرق، حسنه حنفي، دينا فهمي الروبي، رشا غالب، رضا عبدالسلام، شهيرة شكري، عامر علي، عزة اللبودي، غادة سليم، فاطمة رمضان، فريدة القوني، فريدة درويش، وكاترينا ڤريبالوڤيتش، ليلى حسني، محمد المسلماني،  ميريام حتحوت، نبيل علي، نرمين نديم، هالة الشاروني، هشام مخلوف، وئام علي ، وجيه ياسا وياسمين راضي.

شركة إعمار مصر وندر آرت معرض وندر آرت الساحل الشمالي جاليرى كليج مشروعات إعمار مصر تفاصيل معرض وندر آرت

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