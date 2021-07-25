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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيسة أولمبياد طوكيو: مصر شعاع نور مهد الطريق لإقامة البطولات الدولية في ظل كورونا

وزير الرياضة مع رئيسة
وزير الرياضة مع رئيسة اللجنة المنظمة لدورة طوكيو

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الأحد، سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأوليمبية المقامة بطوكيو في الفترة من ٢٣ يوليو حتي ٨ أغسطس المقبل.

 

جاء ذلك علي هامش حضور وزير الشباب و الرياضة، مباراة منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم أمام نظيره الارجنتيني والتي أقيمت باستاد سابورو بحضور السفير أيمن كامل سفير مصر لدي اليابان.

 

ورحبت رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد، بتواجد الدكتور أشرف صبحي بطوكيو لمؤازرة ودعم لاعبي ولاعبات البعثة المصرية في مختلف المنافسات، متمنيةً التوفيق للجميع في منافسات الاولمبياد المقبلة، مثنية علي الاهتمام المصري بالرياضة النسائية ما يظهر من خلال عدد اللاعبات المشاركات بالأولمبياد ضمن البعثة المصرية.

 

ولفتت رئيس اللجنة المنظمة، إلي الدور الكبير الذي قدمته مصر للرياضة علي مستوي العالم بنجاحها في استضافة مونديال العالم لكرة اليد في ظل جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية والفقاعة الطبية للحفاظ علي سلامة اللاعبين وهو ما كان بمثابة شعاع النور الذي مهد الطريق لإقامة البطولات الدولية في ظل الجائحة ومنها دورة الألعاب الأولمبية.

 

‏من جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص تمنياته بالتوفيق للجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية والنجاح علي كافة الأصعدة، مشيداً في ذات الوقت بما رآه حتى الآن من حسن الاستضافة والإجراءات والتجهيزات المتعلقة بإقامة مختلف البعثات وتلبية جميع الاحتياجات مما يشير إلي تفوق اللجنة المنظمة في الترتيبات المتعلقة بإستضافة أكبر محفل رياضي علي مستوى العالم.

 

كما التقي الدكتور أشرف صبحي، مجموعة من الشباب المتطوعين في تنظيم دورة الألعاب الأوليمبية حيث عرض عليهم تجربة تطوع الشباب المصري ودورهم البارز في تنظيم مختلف الأحداث والبطولات الرياضية الدولية التي تستضيفها مصر، مشيراً إلي أن الشباب المتطوعين هم من الأعمدة الأساسية في تحقيق النجاح لمختلف الفعاليات.

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