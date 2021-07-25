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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «2»

صدى البلد

حين سمعت خديجة رضي الله عنها  وهي سيدة الأعمال بمكة بصدق محمد بن عبد الله ﷺ و أمانته، أرسلت إليه ، و عرضت عليه أن يخرج تاجرا إلى الشام في مال لها فوافق، و خرج إلى الشام مع غلام لخديجة –رضي الله عنها.
وقيل إن عمه أبو طالب هو من شجع النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج في التجارة كعادة أهل مكة

ولقد  ذهب  صلى الله عليه وسلم إلى الشام و عاد إلى مكة بخير كثير و بركة كبيرة لم ترها خديجة رضي الله عنها من قبل، ولقد أخبرها غلامها الذي أرسلته مع رسول الله بما كان من أخلاق سيد البشر صلى الله عليه وسلم

سبب زواج الرسول ﷺ من السيدة خديجة –رضي الله عنها-
لقد أرسل إلى خديجة الكثير من وجهاء مكة وأعيانها  يريدون الزواج منها، و لكنها كانت ترفض لما لمسته من طمع بعضهم ومن سوء أخلاق الآخرين، لكنها لم تستطع أن تقاوم كرم أخلاق سيد البشروصدقه ووفائه، فرأت فيه  أنه سيكون خير الناس ، وحدثت نفسها لم لايكون هذا الشاب هو زوجها لقد  وجدت ضالتها المنشودة، فحدثت إحدى صديقاتها بما وقع في نفسها، فذهبت صديقتها هذه و هي نفيسة بنت منية، ففاتحته في أن يتزوج بالسيدة خديجة –رضي الله عنها- فرضي بذلك.
ولقد  كلم رسول الله ﷺ أعمامه فذهبوا إلى عم خديجة –رضي الله عنها- و خطبوها إليه، و تزوج محمد ﷺ بخديجة –رضي الله عنها- .

حضر عقد القران بين محمد ﷺ و خديجة –رضي الله عنها- بنو هاشم و رؤساء مضر، و ذلك بعد أن رجع من بلاد الشام بشهرين، و أصدقها عشرين بكرة، أي أن مهرها كان 20 ناقة بكرا، و كانت إذ ذاك أفضل نساء قومها نسبا و ثروة و عقلا، و هي أول امرأة تزوجها رسول الله ﷺ و لم يتزوج بعدها غيرها حتى توفيت.
يقول ابن حجر : " .. إن السيدة خديجة ـ رضي الله عنها ـ كانت ذات شرف وجمال في قريش، وإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ خرج في تجارة  لها ـ رضي الله عنها ـ إلى سوق بصرى، فربح ضعف ما كان غيره يربح . قالت نفيسة أخت يعلى بن أمية : فأرسلتني خديجة إليه دسيساً (خفية)، أعرض عليه نكاحها، فقبل وتزوجها وهو ابن خمس وعشرين سنة، والذي زوجها عمها عمرو لأن أباها كان مات في الجاهلية، وحين تزوجها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كانت أيماً بنت أربعين سنة، وكان كل شريف من قريش يتمنى أن يتزوجها، فآثرت أن تتزوج برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأصابت بذلك خير الدنيا والآخرة ".
لد كان هذا الزواج هو الحدث الأبرز في ذلك الوقت في كل مكة لما كان من مكانة محمد بن عبد الله الشاب الصادق الكريم جميل الطلعة والوجه من سيدة اعمال مكة وزهرة نسائها من طلب ودها وخطبتها كبار القوم فامتنعت وأبت ولكنها هي من طلبت سيد الخلق للزواج لأمر قدره الله تعالى
واما ما قاله المستشرقون وغيرهم فسيكون الرد عليه في المقال القادم بعون الله...يتبع

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