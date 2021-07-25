77,85% من سكان الإمارات تلقوا جرعة لقاح كورونا الأولى

أعلنت وزارة الصحة فى الإمارات، أن 77,85 % من إجمالي سكان الإمارات تلقوا جرعة أولى من لقاح كوفيد19 كما أن 68,75% تلقوا جرعتين.

ووفقا لصحيفة الخليج الإمارتية، فإن الإمارات قدمت أكثر من 51 ألف لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة.

وكان أصدر ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جديد لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وحسب صحيفة “البيان” الإماراتية، يترأس المجلس عبد الله محمد المزروعي، وسيكون الدكتور علي بن حرمل الظاهري نائباً أول لرئيس المجلس ويوسف علي عبد القادر نائباً ثانٍ، كما نص القرار على أن يكون مسعود رحمة المحيربي أمينَ صندوقٍ وسعيد غمران الرميثي نائبَ أمينِ صندوق.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من جاسم محمد الصديقي، وسعيد سلطان الظاهري، وخالد عبدالكريم الفهيم، وخليفة سيف الكتبي، وشامس علي الظاهري، وأحمد خليفة المهيري، وعلاء محمد عريقات، وطلال شفيق الذيابي، ومروة عبدالله المنصوري، ونور محمد التميمي، وخديجة علي العامري، وجاسم حسين ثابت، وبسام أديب جلميران، وفؤاد فهمي درويش، وحاتم محمد دويدار، وخالد أنيب، وياسر نصر زغلول، ووسيم محمد الحلبي، وعامر فايز قاقيش، وسيد بصر شعيب، ورشيد ميقاتي، وألن ليسلي سميث، وكارل ماغنوس أولسون، وإلياس نبيل حبيب.