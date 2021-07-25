اليد الناجي الوحيد .. تراجع كبير فى نتائج البعثة المصرية بأولمبياد طوكيو|والأولمبية :منطقية ومفيش مفاجآت

لا يزال محبو الرياضة المصرية ينتظرون تحسن نتائج البعثة المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية المصرية الجارية بطوكيو، من أجل إحراز عدد من الميداليات الأولمبية بعد مسلسل النتائج المتراجعة خلال الأيام الثلاثة الماضية من العرس الرياضي الكبير والأهم على مستوى العالم .



وشهدت الأيام الماضية تراجعا كبيرا فى نتائج نجوم الألعاب المصرية وهو ما أسفر عن وداع جميع المتسابقين المصريين لكافة المسابقات خلال الأيام الثلاثة الماضية بخلاف منتخب اليد ومنتخب كرة القدم الأولمبي، وهو الأمر الذى تسبب فى حالة من الحزن لدى متابعي الألعاب المصرية المختلفة .



تراجع كبير في النتائج



كانت البداية من توديع محمد عامر بطل إفريقيا لمسابقة السلاح أولمبياد طوكيو من دور الـ 16 وهو الأمر نفسه بالنسبة لزياد السيسي أحد المواهب الشابة فى السلاح والذي ودع المسابقة أيضا .



كما ودع عمر عربي منافسات الجمباز من أدواره الأولية وكذلك الأمر بالنسبة لـ الزهراء شعبان بطلة إفريقيا فى الرماية وهو الأمر نفسه بالنسبة لسامي عبدالرازق ، وفى ريشة الطائرة ودع المنافسات كل من ضحى هانى وحاتم الجمال ، وودع الثنائى دينا مشرف وعمرعصر منافسات الزوجى المختلط لتنس الطاولة .



وودع محمد صفوت صاحب الأرقام الجيدة فى التنس المصري منافسات أولمبياد طوكيو من الدور الأول ، وكذلك الحال بالنسبة لميار شريف والتى ودعت منافسات التنس من أدواره الأولية ، وودع كلا من يارا الشرقاوى ونورا منير ونهى هانى ومحمد السيد منافسات السلاح على المستوى الفردى .



وودع عبدالرحمن وائل منافسات التايكوندو وكذلك الأمر بالنسبة لنور حسين التى ودعت المنافسات أيضا رغم العرضى القوى التى قدمته ، وودع عبدالخالق البنا منافسات التجديف من دور الثمانية .



القدم “ للخلف در ” واليد فى العلالى



وعمق المنتخب الأولمبي لكرة القدم الجراح بالنسبة للنتائج السيئة من قبل البعثة فى الأولمبياد بعد هزيمته اليوم الأحد أمام الأرجنتين بهدف دون رد وتضاؤل فرصه فى التأهل إلى الدور المقبل من المسابقة خاصة إنه كان تعادل فى المباراة الأولى أمام إسبانيا ويحتل منتخب مصر الأولمبي الآن المركز الأخير فى مجموعته بنقطة واحدة قبل جولة واحدة على حسم البطاقات المتأهلة بشكل رسمي للدور المقبل .



ويعتبر منتخب اليد هو البسمة الوحيدة حتى الآن للمشاركة المصرية فى أولمبياد طوكيو بعد أن تمكن من تحقيق الفوز فى مباراته الأولى على حساب البرتغال 37/31 وسط أداء رائع من قبل الفراعنة ، ويأمل محبو الألعاب المصرية فى تحقيق صحوة جيدة خلال الأيام المتبقية من الأولمبياد من أجل خطف ميدالية أولمبية جديدة وإضافتها للتاريخ الرياضى المصري المشرف .



رد اللجنة الأولمبية على نتائج الفراعنة



قال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن البعثة المصرية ستنافس على الميداليات في طوكيو ابتداء من يوم 29 يوليو الجاري.

وأضاف هشام حطب في تصريحات هاتفية لفضائية “ أون تايم سبورتس”، أن البعثة المصرية تقدم كافة ما لديها من أجل تحقيق مراكز تليق باسم الدولة المصرية في أولمبياد طوكيو ، نتائج البعثة المصرية حتى الآن ليست غريبة ولدينا تحليل شامل لكل لاعب لم يحرز ميدالية".

وأوضح هشام حطب أن الأيام القادمة في أولمبياد طوكيو ستشهد منافسة عالية من قبل البعثة المصرية متابعا:" البعثة المصرية قريبة من المنافسة على 5 ميداليات أولمبية في الدورة الحالية ".

وفى الإطار ذاته ، أكد شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأوليمبية المصرية أن نتائج المنافسات حتى الآن بالنسبة لممثلي البعثة المصرية منطقية للغاية .

وأضاف : " لا يوجد أي توقعات بالفوز بالميداليات خلال النصف الأول من الأوليمبياد والتركيز مُنصب حالياً في النصف الثاني ،حيث نستهدف الحصول على أكثر من 5 ميداليات في نهاية الدورة وكسر الرقم القياسي السابق لنا وتخطى عدد ما حققناه في دورة الألعاب الأوليمبية الماضية وهو 3 ميداليات ، كما أن عدم تواجد لاعبي رفع الأثقال قلل من حظوظنا كثيراً " .

واختتم العريان : عدم السفر مبكرا أربك اللاعبين وهو سبب رئيسي في تراجع النتائج لأن فارق التوقيت 7 ساعات وهو أمر صعب للغاية ، لكن بشكل عام فالألعاب الجماعية نجحت في تحقيق ما لم تحققه الألعاب الفردية.