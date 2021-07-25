وكيل رياضة الشيوخ يطالب بخطة عمل لحل مشكلات الألعاب الفردية

قال النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ: إن الألعاب الفردية في مصر تواجه العديد من المشكلات، وتسعى القيادة السياسية جاهدة لإزالة التحديات أمام لاعبيها وذلك في إطار دعم الرياضة المصرية.

ناشد “ دياب” في تصريحات خاصة لـ “صدي البلد”، بضرورة وضع خطة استراتيجية تهدف لحل مشكلات الألعاب الفردية لتشمل دراسة الأوضاع وإيجاد حلول جذرية لمدة 5 سنوات قادمة، حيث يتم إعدادها من قبل الاتحادات المصرية لهذه الألعاب.

ولفت وكيل لجنة الرياضة، إلي أنه لابد من التركيز على إيجاد آلية تعمل علي إعداد الأبطال الناشئين نظرا لامتلاك العديد منهم مهارات عالية كما أن هذا الإتجاه تسير عليه مختلف الدول العربية والأجنبية ومن ضمنهم تونس، معقبا “ بنشوف اللاعب 18 سنة حقق بطولة عالمية” .

وتابع النائب، نحتاج أيضا للتنسيق بين الأندية في تبادل الأفكار والأراء من أجل النهوض بالألعاب الفردية والتأهل بالأولمبياد، فالدولة حريصة كل الحرص علي المنافسة العالمية ولعل أحدث خطواتنا البعثة المصرية في طوكيو.