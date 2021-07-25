إقبال شديد على اختبارات قطاع الناشئين والبراعم بنادي فاركو

انطلقت صباح اليوم الأحد 25 يوليو، اختبارات قطاع الناشئين والبراعم بنادي فاركو على ملعب ستاد جامعة الإسكندرية بالشاطبي، وانطلقت الاختبارات في تمام العاشرة صباح اليوم وحتى الرابعة عصرًا.

وشهدت اختبارات قطاع الناشئين والبراعم بنادي فاركو اقبال شديد منذ الصباح الباكر.

وتواجد على رأس اللجنة الفنية في اختبارات قطاع الناشئين والبراعم بنادي فاركو عاطف حنفي، مدير الكرة لفريق الكرة الأول بالنادي، وتم اختيار عدد من اللاعبين المميزين للانضمام إلى فرق قطاع الناشئين والبراعم.

وشملت الاختبارات الأعمار من مواليد 2001 حتى 2007 (ناشئين) ومن مواليد 2008 حتى 2013 (البراعم).