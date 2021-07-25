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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. تعليق نبيل الحلفاوى على هزيمة المنتخب الاولمبى.. وشهيرة تشيد بشريهان

نبيل الحلفاوى وشريهان
نبيل الحلفاوى وشريهان

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية والتى كان من ابرزها ما يلى.. 

 

شريهان يا سادة .. تعليق مؤثر من شهيرة عن مسرحية كوكو شانيل


نشرت الفنانة شهيرة ، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، توجه فيها رسالة إلى الفنانة شريهان بعد عرض مسرحية “كوكو شانيل” على منصة شاهد.

 

وقالت شهيرة عبر صفحتها بالفيسبوك : "على منصة شاهد شفت حدث فني أكاد أجزم أنه من أهم الأعمال الدرامية الاستعراضية من سنوات طويلة، ولا أبالغ إن كنت أراه يرتقي إلى مستوى عالمي، بفضل كل عناصر العمل المبهرة، كتابة، أشعارا، إخراجا، تصويرا، تأليف موسيقي، مصمم استعراضات، وإنتاجا".

 

وأضافت شهيرة : "وأخيرا وليس آخرا أبدا، المبهرة إحساسا وتمثيلا وأداءا، وكان استعراضا راقيا يناسب الشخصية التي عجنت نفسها في داخلها، فذابت في تفاصيلها فخرجت بهذه الروعة، إنها شريهان ياسادة، التي جعلتها سنوات الغياب أكثر جمالا إبهارا، وكانت في كل تفصيلة، تبدو لك أن ورائها مجهود كبير وحب عظيم وإيمان بما تقدمه".

 

وأوضحت شهيرة : "أتقدم لك يا شيري ببالغ امتناني وتقديري لموهبتك، التي أراها في مرحلة أخرى تقترب من العالمية من وجهة نظري، ألف مبروك لكل القائمين على هذا العمل الكبير الراقي، أمتعتونا".

 

 تفوق العارف والبعض لا يذهب للمأذون مرتين يلاحقه

منافسة شرسة بين أفلام عيد الاضحى للفوز بكعكة الايرادات وخاصة بعد زياد نسبة حضور الجمهور في دور العرض الي ٧٠٪، ونرصد في هذا التقرير ما حققته الافلام بالامس “السبت” من ايرادات.

 

العارف:

وواصل  أحمد عز، صدارة إيرادات عيد الأضحى حيث حقق أمس فيلم "العارف.. عودة يونس" إيرادات بلغت 2 مليون  و736 الف جنيه.

 

"فيلم العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة،  مصطفى خاطر ، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

 

شيكولاتة ووردة ولبان.. قصة حب فاروق الفيشاوي وسمية الألفي



تحل اليوم، الأحد، الذكرى الثانية لرحيل الفنان فاروق الفيشاوي الذى يعد أحد النجوم الذين استطاعوا أن يتركوا إرثا فنيا يفتخر به أولاده وأحفاده، خاصة أنه أمتع الجمهور المحب له والعاشق لأعماله.

 

وعاش الفنان فاروق الفيشاوي الملقب بالحاوي قصة حب فريدة من نوعها مع الفنانة سمية الألفي، والتى كانت مليئة بالأفراح تارة والأحزان تارة أخرى، وهو ما كشفت عنه سمية الألفي عقب رحيل الحاوى بمرض السرطان.

 

مافيش فايدة.. تعليق قوى من نبيل الحلفاوى بعد هزيمة المنتخب الأولمبى


نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا جديدا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشأن هزيمة المنتخب الأولمبى أمام منتخب الأرجنتين فى بطولة أولمبياد طوكيو المقامة حاليا.

 

وقال نبيل الحلفاوى : "مافيش فايدة. أجيال بتورث أجيال، لازم نسند ونطبطب على الكرة قبل ما نبعتها، وكأن اللمسة الواحدة إهانة".

 

لقطات جديدة من حفل تامر حسني في العلمين.. فيديو

 

نشر الفنان تامر حسنى مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” من حفله الأخير الذى أقيم فى العلمين بالساحل الشمالى.

 

وعلق تامر حسنى على الفيديو: “أغنية ”صعبة" من حفل الماسة بالعلمين الجديدة الساحل الشمالي ٢٠٢١".

شهيرة شريهان نبيل الحلفاوي المنتخب الأولمبي تامر حسني

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