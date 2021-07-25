يشبه البرازيليين.. مانشستر يونايتد يبرز المزايا الفنية لصفقة سانشو

تعاقد نادي مانشستر يونايتد، مع الإنجليزي جادون سانشو قادما من بوروسيا دورتموند، حتى يونيو 2026، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وأبرز الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، المزايا الفنية لصفقة سانشو حيث كتب عبر موقعه الرسمي، قاسئلا: “التعاقد مع جادون سانشو، يعني أن مانشستر يونايتد ضم جناحًا رائعًا يشبه في أسلوب لعبه المهاجمين البرازيليين أصحاب المهارات الفردية المميزة”.

وينضم سانشو ليونايتد كأحد أبرز المواهب الشابة في العالم بعد أربعة مواسم تألق فيها مع بروسيا دورتموند في البوندسليجا، وأبهر الجميع بمهاراته وتفوقه في المواجهات الفردية ضد مدافعي الخصوم.

ولد سانشو في لندن في الخامس والعشرين من مارس عام 2000، وترعرع في كيننجتون، متخذًا من النجم البرازيلي رونالدينيو مثلًا أعلى له. وفي الخطوة الأولى له في عالم كرة القدم، انضم اللاعب الإنجليزي لواتفورد في السابعة من عمره، ثم التحق بمدرسة شريكة للنادي بعدها بأربع سنوات لتجنب السفر الطويل من جنوب لندن.

في الرابعة عشرة من عمره، ترك سانشو العاصمة لينضم لفريق الناشئين في مانشستر سيتي، وسرعان ما أصبح واضحًا للجميع أنه واحد من أفضل المواهب الشابة في إنجلترا، حيث اختير كأفضل لاعب في بطولة أمم أوروبا تحت 17 عامًا في مايو 2017، وفي صيف نفس العام، قرر سانشو الرحيل عن إنجلترا بحثًا عن فرصة للعب في الفريق الأول وانضم لبروسيا دورتموند مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني.

في ألمانيا، تأقلم سانشو سريعًا مع فريقه الجديد، ومنحه دورتموند القميص رقم 7، ولكنه كان عليه أن ينتظر حتى الحادي والعشرين من أكتوبر 2017 ليشارك في أول مباراة له مع الفريق الألماني كبديل، قبل أن يشارك أساسيًا للمرة الأولى في يناير 2018 ويسجل أول هدف له في البوندسليجا في فوز دورتموند على باير ليفركوزن برباعية نظيفة في أبريل من نفس العام.

بعد ذلك، ظهر سانشو بمستوى لافت، وكان شهر أكتوبر 2018 محطة مهمة له في مسيرته، إذ حصل على مشاركته الأولى مع المنتخب الإنجليزي، وأصبح أول لاعب مولود في الألفية الجديدة يسجل هدفًا في دوري أبطال أوروبا (في مرمى أتلتيكو مدريد)، كما اختير للفوز بجائزة لاعب الشهر في البوندسليجا للمرة الأولى.

في العام التالي، حجز سانشو مكانًا له في فريق الموسم في البوندسليجا بعد تسجيله 12 هدفًا وصناعته 14 آخرين في موسم 2018-2019، ثم تواجد في فريق موسم 2019-2020 أيضًا بعد 32 مباراة سجل فيها 17 هدفًا وصنع مثلهم. وفي مايو من العام الماضي، سجل لاعب يونايتد الجديد ثلاثة أهداف في شباك بادربورن كأول هاتريك له مع الفريق الأول؛ وتصدر سانشو العناوين وقتها باحتفاله بالهدف الأول، حيث كشف عن قميص كتب عليه عبارة "العدالة لجورج فلويد"، معبرًا عن رغبته في استخدام كرة القدم كأداة لإحداث تغيير في المجتمع، الأمر الذي يسعى إليه ابن الحادية والعشرين باستمرار، ولنا في بنائه لملعب كرة قدم في جنوب لندن خير مثال على ذلك.

في 13 مايو من هذا العام، خاض سانشو آخر مباراة له مع بروسيا دورتموند، مساهمًا في فوز الفريق الأصفر والأسود بكأس ألمانيا بتوقيعه على هدفين في شباك لايبزيج في المباراة النهائية. وعقب 137 مباراة سجل فيها 50 هدفًا وصنع 64 آخرين، انتهى مشوار سانشو مع أحد أكثر الفرق شعبية في ألمانيا لينتقل إلى يونايتد بشكل رسمي عقب انتهاء منافسات بطولة أمم أوروبا.

على الصعيد الدولي، خاض سانشو أول مباراة له مع المنتخب الإنجليزي في أكتوبر عام 2018، وسجل أول ثنائية له بقميص المنتخب في شباك كوسوفو في العام التالي، قبل أن يحرز هدفه الدولي الثالث في مرمى جمهورية أيرلندا العام الماضي. وفي يورو 2020، شارك سانشو مع منتخب الأسود الثلاثة في ثلاث مباريات.