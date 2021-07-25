صندوق تطوير التعليم: 100 جنيه رسوم اختبارات القدرات للتقديم بالمجمعات التكنولوجية

أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء ، أنه على جميع الطلاب المسجلين لـ اختبارات القدرات الخاصة بالالتحاق بـ المدارس الثانوية الفنية التابعة لـ المجمعات التكنولوجية المتكاملة ( الأميرية . الفيوم. اسيوط .ابو غالب) التابعة لصندوق تطوير التعليم .

وشدد صندوق تطوير التعليم على ضرورة تسديد رسوم الامتحانات التى سبق الإعلان عنها ( ١٠٠ جنيه) ، وذلك بمقر المجمع الذي يرغب الطالب الالتحاق به كما جاء فى رغبات التسجيل .

وقال صندوق تطوير التعليم : سيتم ارسال كشف بـ اسماء الطلاب المسجلين بكل مجمع حتى يتم تحديد اليوم والساعة لاختبار كل طالب ، مع احضار صورة ورقية من كافة المستندات التي تم رفعها على موقع التسجيل .

وأضاف : يجب ان يكون لدي ولي امر الطالب بطاقه الدفع الالكتروني حتي يستطيع تسديد الرسوم ولا يوجد اَي طريقة دفع اخري غير الدفع الالكتروني ، علما بأن الاختبارات ستبدأ يوم ١ أغسطس ٢٠٢١ وفقا للجدول الذي سيعلن من قبل كل مجمع.

وكان قد أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء ، ضوابط تسجيل الطلاب للالتحاق بـ المجمعات التكنولوجية التابعة لـ صندوق تطوير التعليم .

وتتمثل هذه ضوابط فيما يلي :

يجب أن يكون لدي الطالب حساب بريد إلكتروني على gmail

في حالة عدم وجود حساب لدي الطالب يرجي انشاء حساب جديد على Gmail

يتم إعداد ملف الكتروني بصيغة pdf يحتوي علي صوره شخصية للطالب -شهاده ميلاد الطالب- الشهاده الإعدادية - الرقم القومي لولي امر الطالب

يتم تسجيل بيانات الطالب ورغباته من خلال الرابط التالي :

https://forms.gle/MnAQBWKjjy3UakCj7

https://forms.gle/MnAQBWKjjy3UakCj7 يتم الاحتفاظ بالرسالة التي تظهر بعد اتمام عمليه التسجيل

وأعلن صندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن فتح باب القبول للطلاب الجدد الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2021/ 2022 لـ الالتحاق بـ المجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة في «الأميرية – الفيوم – أسيوط – أبوغالب»، التابعة للصندوق.



قال د. أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لـ صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء أن شروط الالتحاق بالمجمعات التكنولوجية تتمثل في : أن لا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2021 على 18 سنة، ويكون التقديم بدون حد أدنى للمجموع الكلي للحاصلين على الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021، كما يشترط اجتياز اختبار القدرات والكشف الطبي والنجاح في دورة اللغة الإنجليزية في المجمع الذي يتطلب ذلك.



وأوضح «الحيوي» أن التقديم سيكون إلكترونيًا عبر رابط يتاح خلال فترة التقديم على الموقع الإلكتروني لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وستتم إتاحة رابط للتقديم على الصفحة الرسمية للصندوق على موقع «فيس بوك».

المستندات المطلوبة للتقديم في المجمعات التكنولوجية



وأشار إلى أن المستندات المطلوبة للالتحاق بالمجمعات التكنولوجية، تتمثل في صورة ضوئية من شهادة نجاح الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021، بيان نجاح الشهادة الإعدادية معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، صورة ضوئية من شهادة ميلاد كمبيوتر معتمدة طبق الأصل، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، بالإضافة إلى عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب، يتم تسلميهم بمقر المجمع عند سداد مصروفات اختبارات القدرات.



ونوه الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن رسوم اختبار القدرات للطلاب المتقدمين 100 جنيه لا ترد، ويتم سدادها إلكترونيا، موضحًا أن تكلفة حضور دورة اللغة للالتحاق بالمجمعات 150 جنيها، للمقبولين للالتحاق بمجمعي الفيوم وأبوغالب تسدد بعد ظهور النتيجة النهائية.