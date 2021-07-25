د.محمد عونى يكتب: الأهلى بريمو أفريقيا



حقق النادى الأهلى امال جماهيره وأحلامهم بعد تحقيق النجمة العاشرة والفوز ببطولة دورى ابطال افريقيا للعام الثانى على التوالى بعد الفوز على كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا بثلاثية نظيفة بالدار البيضاء والتأهل الى كأس العالم للاندية باليابان للمرة السابعة فى تاريخ القلعة الحمراء ويرى البعض ان مافعله موسيمانى مع المارد الأحمر خلال هذا الوقت القصير اعجاز وليس إنجاز وذلك بعد حالة التجانس الكبيرة بين لاعبى الفريق والتى ظهرت بشدة خلال النسخة الحالية من بطولة افريقيا والتى تدل على مجهود موسيمانى وجهازه الفنى مع الفريق

وخلال السطور القادمة نستعرض اهم الأرقام والإحصائيات بعد التتويج بالعاشرة .......

-بيتسو موسيماني أصبح ثاني أكثر مدير فني في تاريخ الأهلي تتويجا بدوري الأبطال "٢" خلف الأسطورة مانويل جوزيه "٤"

‏متفوقا على الجوهري وأنور سلامة وحسام البدري ومحمد يوسف الذين توجوا كلا منهم بلقب

-محمد الشناوي أصبح ثاني قائد في تاريخ الأهلي يحمل كأس دوري أبطال إفريقيا "مرتين" بعد شادي محمد



-محمد شريف .. المُخيف

هداف دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم "6" أهداف

أكثر من ساهم بالأهداف في دوري ابطال إفريقيا هذا الموسم "8" أهداف (سجل 6 - صنع 2)

-عمرو السولية سجل "٣" أهداف في نهائي دوري أبطال إفريقيا على مر تاريخه

-محمد مجدي أفشة أصبح أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في دوري أبطال إفريقيا "7" أهداف (سجل 3 - صنع 4) بالتساوي مع محمد شريف الذي سجل (6 - صنع 1)

-طاهر محمد طاهر في أول مواسمه بدوري أبطال إفريقيا مع الأهلي

لعب: 6 بشكل اساسي وحل 5 كبديل

سجل : 3

أهدافه المتوقعة: 1.71

سجل بالقدم اليمنى : 3

التسديدات : 8

التسديدات على المرمى : 3

حصل على ضربة جزاء

المراوغات: 4 بشكل صحيح من 8 بدقة 50%

استخلص الكرة: 41 مرة بواقع 5.84 في المباراة الواحدة

.. قائمة أكثر "5" لاعبين بالفريق استخلاصا للكرة في دوري أبطال إفريقيا

بدر بانون 142

أليو ديانج 133

ياسر إبراهيم 109

عمرو السولية 107

أكرم توفيق 70

أيمن أشرف 70

.. قائمة أكثر "5" لاعبين بالفريق تسديدا في دوري أبطال إفريقيا

محمد شريف 26

محمد مجدي أفشة 25

محمود كهربا 16

والتر بواليا 12

عمرو السولية 12

على صعيد أخر حقق الاهلي المصري 23 لقب قاري؛ امام #اندية من هذه الدول :

▪︎ #تُونُسْ ×6

▪︎ جنوب افريقيا ×4

▪︎ #المَغْرِبْ ×2

▪︎ كوت ديفوار ×2

▪︎ الكاميرون ×2

▪︎ #مصر ×1

▪︎ #السودَانْ ×1

▪︎ الكونغو ×1

▪︎ غانا ×1

▪︎ نيجيريا ×1

▪︎ الجابون ×1

▪︎ اليابان ×1

جدير بالذكر الكاف قرر اعفاء الاهلي من خوض الدور التمهيدي لدوري ابطال افريقيا مع امكانية اعفاء الوداد والترجي حسب عدد الفرق المتأهلة لدور ال64 .