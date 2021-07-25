صناعة النواب تناقش ارتفاع أسعار الأخشاب الطبيعية والمصنعة بلا مبرر

قال النائب حاتم أحمد عبد العزيز إنه هناك زيادة بشكل هائل في أسعار الأخشاب الطبيعية دون وجود مبرر لتلك الزيادة، موضحا أن هناك أزمة في توافر كميات الأخشاب في السوق.

وأشار إلى وجود بعض الورش الصغيرة في مركز أبو كبير و مركز هيها بمحافظة الشرقية وجميع الورش في حالة استياء شديدة من تلك الزيادة التى تودي الى توقف رزقهم .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة برئاسة معتز محمود ، اليوم الأحد اثناء مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم أحمد عبدالعزيز بشأن ارتفاع أسعار الأخشاب الطبيعية والمصنعة والخامات التي تدخل في الصناعة ذات الصلة دون مبرر بالإضافة لعدم توافر كميات في السوق تغطي عقود التوريد التي التزم بها المستثمرين، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وقالت ليلي عادل مسئولة مركز تحديث الصناعة إن هناك تغيرات بيئية ظهرت في العديد من الدول مما ادى الى قلة المصادر الطبيعية للأخشاب، وأيضا جاءت جائحة كورونا لتؤثر على العديد من الدول واثرت بالسلب على أسعار كافة المنتجات.

وأوضحت أنه على الورش الصغيرة ان تتحد جميعا للتحول الي جمعية إنتاجية لتستطيع الجمعية أن تستفاد من جميع الامتيازات التي تقدمها وزارة الصناعة وبذلك تستطيع الجمعية ان تدخل في المناقصات التي تعرضها الوزارة، وان تساعدهم في الدخول السوق التنافسي بعد تأهيلهم إلى التنافس.

وأشارت إلى وجود ٣٤غابة شجرية في مصر ولكن مازالت هناك دراسات كيف يتم الاستفادة من تلك الاخشاب، و هذه الغابات تحت إدارة وزارة الري و وزارة البيئة و وزارة الزراعة والوزارات تقوم بتقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين، ويقتصر دور وزارة الصناعة على إقامة مصنع اخشاب بجوار الغابات.

وقال صلاح يوسف ممثل وزارة المالية إنه أسباب ارتفاع الأسعار ترجع لأسباب عالمية وليس محلية، مشيرا الى أن هناك بعض المنتجات الخشبية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، وأن التجار العدي لا تتعدى مبيعاتهم السنوية نصف مليون جنيه لا يتم تحصيل الضريبة منهم، وطالب أصحاب الورش بان يراجعوا الفواتير الحاصلين عليها لأنها يجب أن تتضمن السجل الضريبي وانها تشمل على قيمة الضريبة المضافة.

و تساءلت النائبة هناء فاروق لماذا نعطي ظهرنا لأفريقيا فيجب ان نستفاد من الخشب الافريقي بدلا من الاخشاب الأوروبية، وأفريقيا غنية جدا بالأخشاب عالية الجودة ومصر لديها القدرات الصناعية التي تستفيد من تلك الاخشاب وتحولها لمنتجات.

وقال النائب علاء قريطم إن مصر تحتوي على ثورة غنية يجب الالتفات لها وهي قش الأرز الذي يجب أن نستفاد منه بشكل كبير فهو مشروع قومي على الدولة كلها ان تعمل عليها، موضحا ان الفلاح يطالب فقط بان تأتي اليه جهة مسئولة تأخذ قش الأرز دون أي مطلب آخر.

وأوضح قريطم : إن هذا القش كنز ذهب يجب أن نستغله و خاصة في ظل توافر القدرات البشرية وبهذا ايضا نحمي البيئة، ويجب سرعة تنفيذه خصوصا في ظل تخصيص اكتر من ١٥٠ فدان لاقامة مشروع مصنع خشب من مخلفات قش الأرز.

وأشار النائب معتز محمود رئيس اللجنة الى ضرورة وجود تنسيق بين وزارة الصناعة و وزارة الإسكان للتسهيل على المستثمرين في إقامة الغابات الشجرية، مطالبا بضرورة حصر الأراضي ومساحتها والجهة التابعة لها تلك الأراضي حتي يتم إقامة غابات شجرية عليها.

و أوضح "معتز" انه على هيئة التنمية الصناعية توفير الخريطة الاستثمارية لمصر لعرضها على المستثمرين ويجب ان تتوفر فيها مصانع الأخشاب من قش الأرز.

وطالب معتز ضمن توصيات اللجنة بضرورة استدعاء ممثل من حماية المنافسة والجمارك وغرفة صناعة الاخشاب لتوضيح حقيقة استغلال التجار واحتكار الأخشاب، وضرورة توفير بيان من قبل وزارة الصناعة عن سعر الأخشاب المحلية والعالمية لمقارنة الأسعار ومعرفة الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار داخل مصر.