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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري: مريض السمنة يحصل على نتيجة فورية بعد استخدام الليزر

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحة السمنة والسكر، إن الشخص الذي يُعاني من السمنة الموضوعية، يرى أن حالته لا تستدعي إجراء جراحة السمنة، مشيرًا إلى أن علاج السمنة البسيطة أمر ممكن بدون جراحات تستدعي الجلوس فترة طويلة بعد العملية في المستشفى.


وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن هناك طفرة كبيرة حدثت في عمليات التجميل وشفط الدهون  بظهور تقنية الفيزر التي حلت مشكلة علاج السمنة البسيطة بشكل سهل، وبنتيجة جيدة، وبدون جراحة، وبدون الانقطاع عن العمل.

 

وأضاف  استشاري جراحة السمنة والسكر،  أن مريض السمنة  يرى نتيجة فورية من خلال استخدام تقنية الفيزر في إزالة الدهون ، معقبًا: "مريض السمنة بيدخل بشكل، ويخرج حاجة تانية خالص".

 

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