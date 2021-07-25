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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. القبض على أحد المشاركين في تفجير مدينة الصدر

صدى البلد

أفادت وكالة أنباء العراق "واع" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن قوات الأمن في إقليم كردستان العراق تمكنت من إلقاء القبض على أحد المشاركين في تفجير مدينة الصدر في محافظة البصرة العراقية.

ونقلت "واع" عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق قوله: "الأجهزة الأمنية في الحكومة الاتحادية في بغداد طلبت المساعدة من حكومة إقليم كردستان العراق بهدف إلقاء القبض على أحد المشتركين في تلك الجريمة".

وأضاف البيان: "لهذا الهدف زودت جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق باسم أحد المطلوبين الذين شارك المجموعة التي نفذت العملية الإرهابية".

وتابع: "بعد متابعة فرقنا تم إلقاء القبض على الشخص المطلوب وتبين ان اسمه الكامل هو (ح ي ع ح) من أهالي الحويجة وهو الآن من قاطني مخيم حسن شام للنازحين".

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والسبت، أعلنت الحكومة العراقية اعتقال مخططي ومنفذي تفجير سوق الوحيلات في مدينة الصدر، الذي راح ضحيته 35 قتيلا مع إصابة العشرات عشية عيد الأضحى.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، حسن ناظم، في مؤتمر صحفي: "قواتنا الأمنية اعتقلت جميع منفذي تفجير مدينة الصدر"، لافتاً إلى أن "اعتقال الشبكة الإرهابية تزامن مع لقاء رئيس الوزراء بعوائل ضحايا التفجير الإرهابي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ويوم السبت التقى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي عوائل ضحايا تفجير مدينة الصدر، وقدم تعازيه إليهم.

وقال الكاظمي إن "القوات الأمنية تلاحق الجناة والمتورطين معهم وستقتص منهم"، مُضيفا: "نبحث عن العدالة وليس الانتقام، ونعمل على الحفاظ على كرامتكم، والقيام بواجبنا تجاهكم وتجاه كل العراقيين".

واعتبر الكاظمي أن "الوضع السياسي هو من أنتج هذه الفوضى، ونعمل جاهدين على مواجهة كلّ ما يعيق عمل الدولة والبحث عن الحكم الرشيد، فالفساد والمحسوبية وسوء الإدارة هي من أوصلت البلد إلى ما هو عليه الآن".

العراق الصدر البصرة كردستان العراق كردستان

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