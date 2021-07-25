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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليو ديانج يهدد مرمى الإنتاج بتسديدة صاروخية

ديانج
ديانج

استطاع أليو ديانج لاعب الأهلي تهديد مرمى الإنتاج الحربي فى الدقيقة السابعة من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب استاد الأهلي والسلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ24 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، بقذيفة مدوية.

ويضم تشكيل الأهلي كل من: علي لطفي في حراسة المرمى ، وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول في الدفاع، عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومحمود كهربا في الوسط،  مروان محسن في الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد ‏شريف وحسين الشحات وسعد سمير ووالتر بواليا ومصطفى شوبير.

بينما جاء تشكيل الإنتاج الحربي كالتالي: أحمد يحيى في حراسة المرمى، علاء سلامة – معاذ الحناوي – محمد الشيبيني – طارق أبو العز في الدفاع، إبراهيم عبد الخالق – إسلام جابر – هشام محمد – محمد سوستة في الوسط، مامادو نياسي – مصطفى البدري في الهجوم

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اليو ديانج يهدد مرمى الإنتاج بتسديدة صاروخية

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