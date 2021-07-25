30 دقيقة.. كهربا يهدر فرصة التقدم لـ الأهلي والانتاج لم يظهر

سيطر التعادل السلبي على أحداث أول 30 دقيقة من المباراة التي تجمع بين النادي الأهلي والإنتاج الحربي ضمن الجولةالـ24 والمؤجلة من بطولة الدوري المصري .

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي النادي الأهلي من أجل إحراز هدف التقدم ولكن تمكن لاعبو الإنتاج الحربي من التصدي لكافة الهجمات والحفاظ على شباكهم .

وفي الدقيقة 4 ، جاءت كرة عرضية من محمد هاني من الطرف الأيمن سددها مروان محسن برأسه من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع الإنتاج الحربي.

وتعرض مروان محسن لإصابه قوية بعد تدخل قوي من محمد الشبيني مدافع الإنتاج الحربي فى الدقيقة 11 .

تمريرة طولية رائعة من عمرو السولية لاعب وسط الأهلي إلى كهربا يمين منطقة الجزاء سددها بلمسة واحدة مرت أعلى مرمى فريق الإنتاج الحربي فى الدقيقة 18 .

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: علي لطفي.



خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول.



خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومحمود كهربا.



خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد ‏شريف وحسين الشحات وسعد سمير ووالتر بواليا ومصطفى شوبير.

بينما جاء تشكيل الإنتاج الحربي كالتالي:-

حراسة المرمى: أحمد يحيى

الدفاع: علاء سلامة – معاذ الحناوي – محمد الشيبيني – طارق أبو العز

الوسط: إبراهيم عبد الخالق – إسلام جابر – هشام محمد – محمد سوستة

الهجوم: مامادو نياسي – مصطفى البدري

ويدخل الأهلي مباراة الإنتاج الحربي وفي جعبته 52 نقطة جمعها من 24 جولة، بعدما حقق ‏الفوز في 15 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا ‏‏- الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - ‏الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة».‏