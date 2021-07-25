مران الزمالك.. شيكابالا وحازم يواصلان التدريبات التأهيلية

أدى محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش التدريب المسائي للفريق اليوم الأحد بمعسكر الإسكندرية.

ويعاني شيكابالا من آلام في العضلة الأمامية، في حين يعاني حازم إمام من إجهاد عضلي.. حيث يسعى الجهاز الطبي لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.



وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق بحضور الجهاز المعاون وذلك قبل انطلاق التدريب المسائي اليوم الأحد، على ملعب فندق إقامة الفريق ببرج العرب بالإسكندرية.

وطالب كارتيرون لاعبي الفريق، بالتركيز استعدادا للمباراة المقبلة، كما شرح بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في المران.

وينتظم الزمالك في معسكر حاليا بالإسكندرية استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية غدا الإثنين أمام منتخب القسم الثاني، على أن يلتقي مع فريق أبها السعودي يوم ٢٩ يوليو الحالي.

