اللجنة الأوليمبية المصرية: الطريق طويل في أولمبياد طوكيو والنتائج طبيعية حتى الآن.. فيديو

قال شريف العريان أمين عام اللجنة الأوليمبية المصرية ، إن جميع الأعبين المصريين المشاركين في أولمبياد طوكيو بخير ، مؤكدا أن اهم شيء بالنسبة لنا هو الحفاظ عليهم من عدم الإصابة بفيروس كورونا .

واضاف العريان خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " ، أن أي لاعب يصاب بفيروس كورونا سيحرم من أولمبياد طوكيو لأنه سيتم عزلة 14 يوم لافتا انه لم يمر من الأولمبياد ألا يومين فقط من 20 يوم متبقين والطريق طويل في أولمبياد طوكيو والنتائج طبيعية حتى الأن.



واوضح العريان ، أن المبارة بين مصر والأرجنتين لا اقلق منها وبنسبة 95 % يكفينا الفوز علي أستراليا من اجل أن نعبر من هذه المجموعة واذا تعادلنا مع الأرجنتين سيكون في صالح مصر .

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أكد شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأوليمبية المصرية أن نتائج اليوم الأول بالنسبة لممثلي البعثة المصرية منطقية للغاية .

وأضاف العريان في تصريحات لبرنامج ’’البريمو’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ مع الإعلامي محمد فاروق :

لا يوجد أي توقعات بالفوز بالميداليات خلال النصف الأول من الأوليمبياد والتركيز مُنصب حالياً في النصف الثاني

حيث نستهدف الحصول على أكثر من 5 ميداليات في نهاية الدورة وكسر الرقم القياسي السابق لنا وتخطى عدد ما حققناه في دورة الألعاب الأوليمبية الماضية وهو 3 ميداليات ، كما أن عدم تواجد لاعبي رفع الأثقال قلل من حظوظنا كثيراً

واختتم العريان : عدم السفر مبكرا أربك اللاعبين وهو سبب رئيسي في تراجع النتائج لأن فارق التوقيت 7 ساعات وهو أمر صعب للغاية ، لكن بشكل عام فالألعاب الجماعية نجحت في تحقيق ما لم تحققه الألعاب الفردية