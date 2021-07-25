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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وكالة الفضاء المصرية: الانتهاء من مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية مارس 2022

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية

قال الدكتور محمد خليل العراقي، نائب رئيس وكالة الفضاء المصرية، إنه من المقرر الانتهاء من مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية مارس 2022.

 

وأضاف "العراقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه تم البدء في تدريب 5 دول أفريقية التي سوف تشارك في قمر التنمية الأفريقي الذي سوف يتم بناؤه في القاهرة، مردفا أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقع في مؤتمر بطوكيو نوفمبر 2019 مبادرة القاهرة للقمر التنمية الأفريقي.

 

وأشار نائب رئيس وكالة الفضاء المصرية، إلى أن اليوم يعتبر البداية الحقيقة لقمر التنمية الأفريقي، وسوف يتم تدريب 4 متدربين من كل دولة من الدول الخمس الأفريقية، موضحا أن هذه الدول هي أوغندا وكينيا وغانا ونيجيريا والسودان، وسيقوم المهندسون المصريون المتخصصون بتدريب الأفارقة حتى يوم 5 أغسطس.


البحوث الفلكية: إنشاء ثانى أكبر محطة رصد فضائية في العالم تعمل بـ الليزر

 

قال الدكتور الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي لـ البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الدولة المصرية تعمل حاليا في سبيل تعزيز القدرات التكنولوجية لمراقبة الفضاء، من خلال انشاء محطات لـ رصد الحطام الفضائي ومراقبة الفضاء.

 

وصرح الدكتور “القاضى ” فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن مصر تمتلك محطة لرصد الحطام الفضائي، منذ ديسمبر 2020 وهى موجودة فى حرم مرصد القطامية، وتعد واحدة ضمن 70 محطة فقط لرصد الحطام الفضائي على مستوى العالم.

 

واضاف أنه جارى العمل على إنشاء محطة فى حلوان، بالتعاون مع الجانب الصيني ممثلة فى الإدارة المركزية الفضائية فى الصين والتى تمثل وكالة الفضاء الصينية، وجارى إنشاء عدد من المحطات قد يكون أقربهم فى أبو سنبل بالإضافة التى التخطيط لمحطة أخرى فى منطقة الصحراء الشرقية، وبهذا يكون لدينا شبكة داخلية لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي.

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