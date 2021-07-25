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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى يفتح النار على لاعبي المنتخب الأولمبي

احمد موسى
احمد موسى

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على لاعبي منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، مؤكدا أن الأداء لم يكن كما نتوقع وكان سلبيا.


وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن فريق الأرجنين ضعيف، لافتا إلى أن منتخب مصر الأولمبي كان دون المستوى ولدينا فرصة كبيرة للفوز في المباراة المقبلة. 


وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه أحمد ياسر ريان أمام المرمى لم يكن في الموعد، ورمضان صبحي لم يكن جيدا، والدفاع كان جيد جدا، وخط الهجوم كان مكسح تماما.



حقق منتخب الأرجنتين الفوز على منتخب مصر بنتيجة هدف دون رد في المباراة، التي أقيمت على سابورو دومي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

قدم منتخب مصر أداءً جيدا على المستوى الدفاعي رغم استقبال هدف، ولكن على المستوى الهجومي ما زال هناك أزمة كبيرة لدى رمضان صبحي في إنهاء الكرة داخل الشباك.

وصل منتخب مصر لمرمى الأرجنتين أكثر من مرة إلا أنه  فشل في تسجيل هدف.

تقدم المنتخب الأرجنتيني بهدف نظيف على منتخب مصر الأوليمبي فى الدقيقة 52 من عمر المباراة.

وأحرز فاكوندو ميدينا الهدف فى الدقيقة 52 بعد متابعة جيدة للضربة الركنية التى حولها زميله فى القائم الأيسر للحارس ثم متابعة جيدة بتسديدة قوية داخل المرمى.

 

ترتيب مجموعة مصر في طوكيو 2020 
1-  أستراليا: 3 نقاط من مباراة وحيدة 
2- الأرجنتين: 3 نقاط من مباراتين 
3- إسبانيا: نقطة من مباراة وحيدة 
4- مصر: نقطة من مباراتين

 

أحداث مباراة منتخب مصر ضد الأرجنتين في طوكيو 2020

قدم منتخب مصر أداءً جيدا على المستوى الدفاعي رغم استقبال هدف، ولكن علي المستوي الهجومي ما زال هناك أزمة كبيرة لدى رمضان صبحي في إنهاء الكرة داخل الشباك.

 

وصل منتخب مصر لمرمى الأرجنتين أكثر من مرة إلا أنه  فشل في تحقيق تسجيل هدف.

 

تقدم المنتخب الأرجنتيني بهدف نظيف على منتخب مصر الأوليمبي فى الدقيقة 52 من عمر المباراة.

 

وأحرز فاكوندو ميدينا الهدف فى الدقيقة 52 بعد متابعة جيدة للضربة الركنية التى حولها زميله فى القائم الأيسر للحارس ثم متابعة جيدة بتسديدة قوية داخل المرمى.

 

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين حيث حافظ منتخب مصر على نظافة شباكة باستماتة أمام هجمات الأرجنتين، ولعل أخطرها تسديدة جويتش مهاجم الأرجنتين التي اصطدمت في العارضة في الدقيقة 5.

 

وأهدر رمضان صبحي فرصة هدف لمنتخب مصر بعد الانفراد بمرمي منتخب الأرجنتين، وذلك في الدقيقة 12 من عمر اللقاء.

 

وتابع مسلسل إهدار الفرص لمنتخب مصر أحمد ياسر ريان وصلاح محسن.

 

تشكيل منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود حمدي "الونش"، أحمد حجازي، أسامة جلال، كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق، وعمار حمدي.

خط الهجوم: رمضان صبحي، أحمد ياسر ريان، صلاح محسن.


تشكيل الأرجنتين

حراسة المرمى: ليديسما.
خط الدفاع: فوينتي - بيريز - ميدينا - كلاوديو برافو.

خط الوسط: فالونزويلا -  فييرا فاووستو - إيزيكيل باركو - فاوستو فيرا.

خط الهجوم: أدولفو جايش-  أليكسيس ماك أليستر.

 

ويبحث منتخب مصر الأولمبي عن تحقيق المفاجأة الثانية بالفوز على الأرجنتين والحفاظ على آماله فى التأهل لدور الثمانية بعد التعادل بالجولة الأولى أمام منتخب إسبانيا بدون أهداف.

 

وكان منتخب مصر الأولمبي تعادل في المباراة الأولى أمام إسبانيا بدون أهداف، بينما خسرت الأرجنتين بهدفين أمام منتخب أستراليا.

أحمد موسى مصر الاوليمبي أولمبياد بكين بكين 2020

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