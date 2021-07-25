بملاية السرير.. انتحار شاب في الفيوم لهذا السبب

أقدم شاب في العقد الثالث من العمر بمنطقة الصوفي بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم على الانتحار بالشنق مستخدماً «ملاية السرير» بعد مروره بأزمة نفسية ودخوله في حالة من الاكتئاب والانعزال عن أسرته منذ فترة.

بداية الواقعة بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثاني بالعثور على جثة شاب مشنوقاً في غرفته الشخصية بمحل سكنه



تلقي اللواء رمزي بسيونى مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمد المصري مٱمور قسم شرطة ثان الفيوم بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث حالة انتحار لشخص في العقد الثالث من العمر داخل مسكنة



وعلى الفور انتقل المقدم محمد دعبس رئيس مباحث قسم ثاني الفيوم والفريق المعاون إلى محل الواقعة، وأظهرت التحريات أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر مشنوق على باب غرفته مستخدماً «ملاية السرير»، وبفحص الجثة تبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأن الشاب هو من انتحر.

وتم نقله لمشرحة مستشفي الفيوم العامه وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.