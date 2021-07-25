السعودية.. قرار عاجل من وزارة الداخلية بشأن دخول المنشآت واستخدام وسائل النقل

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، بدء سريان قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام، ابتداءً من يوم 1 أغسطس المقبل.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة عند دخول الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو الترفيهية أو الرياضية.

#الداخلية: ابتداءً من 22/ 12/ 1442 هـ الموافق 1/ 8/ 2021 م .. بدء سريان قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام.#واس_عام pic.twitter.com/WAS0cLZJS0 — واس العام (@SPAregions) July 25, 2021

كما يشترط التحصين قبل هذا التاريخ، للسماع بدخول المنشآت الحكومية أو الخاصة في السعودية، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.

كما يتعلق القرار بدخول المنشآت التعليمية الحكومية أو الخاصة، وكذلك استخدام وسائل النقل العام.

وكانت السعودية أعلنت في وقت سابق "اشتراط التحصين ابتداء من الأحد 22 ذو الحجة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية واستخدام وسائل النقل العامة، وعودة التعليم حضوريا للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات ومؤسسات التدريب".

وأشارت الوزارة السعودية إلى ضرورة استخدام تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التصحين ضد فيروس كورونا للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وشددت الداخلية السعودية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك عدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.