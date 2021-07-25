فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

من أعظم الأخلاق التي يمكن أن يتحلّى بها المرء أن يشعر بغيره من الناس، وأن يعلم بالنقص الذي يعانيه الآخرون، فيسعى لإزالة ذلك النقص والعمل على تعويضه، وهذا ما تسعى إليه وتحققه مبادرة حياة كريمة.

مبادرة حياة كريمة مبادرة تعمل على إذابة الفوارق بين من يملك ومن لا يملك، هذه الفوارق التي تُضعِف المجتمع، وتكون ثغرة قد تمكن شرار الخلق من بث الكراهية والبغضاء بين أفراد المجتمع، والتأثير على أصحاب النفوس الضعيفة، فيصبح بعض أفراد المجتمع ساخطًا ناقمًا على غيره، فيؤثر بالسلب لا بالنفع.

ولهذا فإن المبادرة تسعى لتوفر لأفراد المجتمع حاجاتهم الأساسية من مسكن وتعليم وصحة وعمل وغيره، بحيث لا تجعل المجتمع ينصب تفكيره فقط على الحاجات المادية التي يكون التفكير فيها مُلحًا في حالات الفقر والعوز، وتنشيء مجتمعًا سليمًا صحيحًا مرنًا متفتحًا فكريًا متقدمًا علميًا واقتصاديًّا.

هذه المبادرة لن يعود نفعها على الفقير فقط، بقدر ما سيعود النفع على الغني، فستمكنه من العيش في مجتمع متحضر متقدم يسعى لتحقيق ذاته وأهدافه، مجتمع يُطور من أساليب المعيشة، مجتمع يسوده الأمن والاستقرار.

ومن منظور آخر فإن ديننا الحنيف دعانا إلى التكاتف والتراحم فيما بيننا، ومبادرة حياة كريمة هي مؤاخاة بين الأغنياء والفقراء مؤاخاة بين من يملك ومن لا يملك، هذه المؤاخاة سبب لتقوية المجتمع وثباته، وجعل الحياة عزيزة كريمة.

هذه المبادرة سوف تخلق توازنًا جميلًا وتراحمًا بين أفراد المجتمع، كما كان التراحم بين المهاجرين والأنصار، حيث آخى النبي بينهم حتى لا يكون هناك تفاوت كبير بين أفراد المجتمع، وكانت المؤاخاة تدريبًا حيًا للإنفاق والإيثار، فهلا كنا مثل الأنصار في أفعالهم ومواقفهم الرفيعة في الإيثار والكرم، وتآخينا وأعطى الغني منا الفقير، وبادرنا وكنا سبب لتوفير حياة كريمة لمن لا يملك.

هذه المبادرة تمثل أخلاق الإسلام والمسلمين من حيث شعورهم بعضهم ببعض وتكاتفهم والتفافهم حول بعض، وكما قال رسولنا ﷺ (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر) صحيح البخاري.

وهذه المبادرة تعمل على سلامة العضو الضعيف الذي يشكو من الحاجة والفقر وتنهض به، بحيث يصبح الجسد بأكمله صحيحًا قويًا قادرًا على مواجهة الصعاب، وهذا واجبنا أن نكون جسدًا واحدًا يشعر بعضنا ببعض وأن نقدم يد العون والمساعدة لهذه المبادرة، حتى نحيا جميعًا حياة كريمة.