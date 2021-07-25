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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمدي فتحي يكشف سبب غيابه عن مباريات الأهلي

صدى البلد

كشف حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي السبب الرئيسي وراء غيابه عن مباريات أبناء الرداء الأحمر بالدوري.

 

وقال حمدي فتحي عبر إنستجرام:" لازم الناس تكون فاهمة شخصية حمدي فتحي وحبه للنادي الاهلي وفضله عليه ".

 

وأضاف:" بفضل النادي الأهلي علي نفسي والناس عارفيني كويس جدا".

 

وأوضح:" ميعاد فرحي كان بالاتفاق ومن فترة قبل تغيير جدول بطولة الدوري وطبقاً للشكل القديم كانت تلك الفترة خاصة بتوقف المسابقة بسبب أولمبياد طوكيو".

 

وتابع:" الجدول تم تغييره بعد ما قمت بحجز كل شيء والموضوع أصبح غصب عني وعن النادي..مبروك الفوز بالمباراة وإن شاء الله الدوري في الجزيرة".

 

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً على الإنتاج الحربي 3-2 في مباراة الدوري الممتاز، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين للمسابقة.



تقدم علي معلول للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 38، وأدرك طارق أبو العز التعادل للإنتاج، قبل أن يضيف مصطفى البدري الهدف الثاني للمنافس، لينتفض الأهلي ويسجل حسين الشحات هدف التعادل في الدقيقة 85، قبل أن يضيف بواليا هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.



بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 55 ويتجمد رصيد الإنتاج عند النقطة 19.

 

وشهدت المباراة فرصًا بالجملة للأهلي حتى أدرك الفوز في اللحظات الأخيرة، وسط غابة من السيقان للمنافس الذي أدى مباراة دفاعية مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

 

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146122-حمدي-فتحي-وزوجته-(4)
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حمدي فتحي النادي الأهلي بطولة الدوري علي معلول طارق أبو العز

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