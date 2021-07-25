أخبار الرياضة .. ريال مدريد يخسر من رينجرز وديا .. ليفاندوفسكي افضل لاعب فى ألمانيا .. شيكابالا يدعم رمضان صبحي.. الأهلي يطارد الزمالك على صدارة الدوري

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية أو العالمية.

تحت قيادة أنشيلوتي .. ريال مدريد يسقط بهدفين أمام رينجرز وديا

سقط فريق ريال مدريد بهدفين لهدف أمام رينجرز، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب إيبروكس ستاديوم الأسكتلندي.

الأهلي يحقق فوزًا مثيرا على الإنتاج الحربي 3-2 فى الدوري

حقق الأهلي فوزا مثيرا على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعت الفريقين ، على ملعب السلام فى الجولة الـ24 المؤجلة من بطولة الدوري المصري.

بعد نهاية مباريات الجولة الثانية .. ترتيب مجموعات أولمبياد طوكيو 2020

انتهت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات خلال مباريات كرة القدم رجال فى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية أولمبياد طوكيو 2020.

ليفاندوفسكي يتوج بـ جائزة أفضل لاعب في ألمانيا لعام 2021

توج المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في ألمانيا لعام 2021.

الملك.. شيكابالا يدعم رمضان صبحي.. صور

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الكرة بنادي الزمالك، على دعم رمضان صبحي لاعب بيراميدز والمنتخب الأولمبي، عقب الانتقادات التي تلقاها بعد ضياعه بعض الفرص خلال هزيمة الفراعنة من الأرجنتين في الأولمبياد.