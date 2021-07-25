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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف علي قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي

صدى البلد

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

ويستضيف نادي بيراميدز نظيره البنك الأهلي في السابعة من مساء الاثنين على استاد الدفاع الجوي في إطار المباراة المؤجلة من الجولة ٢٣ من الدوري الممتاز.

وضم المدرب اليوناني ٢٠ لاعبا على النحو التالي:


حراسة المرمى:  شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله بكري - علي جبر

خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمد فاروق

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

 

شدد الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على أهمية مباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز والتي تقام على ملعب الدفاع الجوي مساء الاثنين، موضحا أن الفريق يسعى للفوز باللقاء وتحقيق الانتصار الثاني على التوالي في مشوار الدوري والتقدم خطوة جديدة في جدول الترتيب.

أوضح المدير الرياضي أن بيراميدز استعد جيدا لتلك المواجهة الهامة في الفترة الأخيرة خاصة بعد الفوز على المقاولون العرب في اللقاء الماضي، مشيرا إلى أن تحقيق الانتصار الثاني على التوالي مهم للغاية، خاصة في ظل وجود مدير فني جديد بطريقة لعب جديدة يتطور معها أداء بيراميدز من مباراة لأخرى والفوز سيمنح اللاعبين الثقة الكبيرة لمواصلة المشوار بالصورة المطلوبة ووضع بيراميدز في مكانه الطبيعي بجدول ترتيب البطولة.

هاني سعيد شدد على أن بيراميدز سيستعيد خلال مباراة البنك الأهلي لبعض العناصر الغائبة منذ فترة ومن بينهم المهدي سليمان حارس المرمى الذي عاد مؤخرا للانتظام في التدريبات الجماعية وتم تجهيزه بدنيا وفنيا للدخول ضمن القائمة بعد قبول اعتذاره لزملائه ولإدارة النادي.

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