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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد توقف عدة سنوات.. مطار سوهاج الدولي يستقبل أولى رحلات فلاي دبي

أولى رحلات فلاى دبي
أولى رحلات فلاى دبي

استقبل مطار سوهاج الدولي، اليوم، الأحد، أولى رحلات طيران فلاي دبي قادمة من دولة الإمارات الشقيقة بعد توقف دام أكثر من عدة سنوات، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا. 

 

واُستقبلت أولى رحلات طيران فلاي دبي، بتقليد رش المياه وهو تقليد عالمى لاستقبال أول رحلة طيران تهبط في المطار، بعد فترة توقف، كما قام فريق العلاقات العامة والإعلام بالمطار باستقبال الركاب والترحيب بهم وتسهيل إجراءات السفر والوصول.

 

وأعرب الطيار محمد محمود قشقش مدير مطار سوهاج الدولي، عن بالغ سعادته بعودة طيران فلاي دبي مرة أخرى والعمل على تذليل الصعوبات وإزالة المعوقات التي تحول التشغيل والتشجيع المستمر على عودة الطيران مرة أخرى للمطار حتى تعود حركة التشغيل مرة أخرى بكامل طاقتها.

 

ومن المقرر تسيير 3 رحلات أسبوعياً إلى مطار سوهاج الدولى، علي أن يزيد تشغيل الرحلات وفقا للحجوزات والطلب.

 

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .
 

أولى رحلات فلاى دبي 
أولى رحلات فلاى دبي 
أولى رحلات فلاى دبي 
أولى رحلات فلاى دبي 
أولى رحلات فلاى دبي 
أولى رحلات فلاى دبي 

 

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