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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير الحماية المدنية الأسبق يكشف سبب انفجار التكييف.. فيديو

التكييف
التكييف

قال اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة سابقا، إن هناك بعض الظواهر التي تنبئ عن وجود مشكلة في التكييف.

 

وأضاف "عبدالقادر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "هناك مشكلة تظهر مثلا وهي وجود ريحة شياط عند تشغيل التكييف، أو وحدوث خلل في إضاءة الغرفة عند تشغيل التكييف، فهذا يدل على أن هناك خلل في التوصيلات الكهربائية".


وأشار مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة سابقا،: "جهاز التكييف عبارة عن توصيلات كهربائية وغاز مضغوط فإذا حدث تلامس بين الكهرباء والغاز سيؤدي إلى انفجار في التكييف"، لافتا: "إذا حدث حريق داخل الشقة أو شيء يتم فعله هو إخلاء السكان الموجودين داخل الشقة قبل فعل أي شيء".

 

احذر .. 6 أخطاء شائعة تؤدي لـ انفجار التكييف


مع دخول فصل الصيف يزداد استهلاك التكييف نظرا لإرتفاع درجات الحرارة التي لا يستطيع الكثير من الأشخاص تحملها، و يعتبر إنفجار التكييفات من السيناريوهات  الشائعة  مع وقوع خسائر كبيرة  وأحيانا ضحايا.

 

أكد موقع dhakatribune ، أن في معظم الحالات  تنجم إنفجارات التكييف عن تعطل الضاغط في مكيف الهواء.

وفقًا لشركة Aristair الأمريكية للتدفئة والتبريد والتبريد ، فإن العناية الجيدة بمكيفات الهواء يمكن أن تساعد المستخدمين في أن يكونوا في مأمن من الانفجار.

 

أسباب انفجار التكييف 
 

ولفتت الشركة إلى بعض الأسباب الأساسية للانفجارات واقترحت صيانة نظام التكييف مرتين في السنة على الأقل.

-تخزين المواد القابلة للاشتعال بالقرب من التكييف

يؤدي السماح للمواد القابلة للاحتراق مثل الورق وتراكم الأوراق وغيرها من الحطام أو البنزين بالقرب من نظام تكييف الهواء إلى تعريض الجهاز لخطر الاشتعال، حافظ على المساحة المحيطة بوحدتك خالية ونظيفة مع وجود أي مواد أو حطام على بعد 3 أقدام على الأقل.

 

- عدم الحفاظ على تنظيف التكييف بشكل صحيح

يؤدي الفشل في تنظيف مكيف الهواء بشكل صحيح إلى تراكم الأوساخ وجزيئات الغبار في فتحات التهوية والمرشحات والملفات والزعانف،  هذا يعيق تدفق الهواء الطبيعي ويمكن أن يؤدي إلى تعطل وحدتك وفي النهاية يتسبب في نشوب حريق.

 

-الأجزاء والمعدات المعيبة

عندما تهمل نظام تكييف الهواء الخاص بك ، فإنك تفشل في ملاحظة وجود أجزاء ومعدات معيبة فيه،  على سبيل المثال  إذا كانت مروحة تكييف الهواء تتحلل ببطء وتوقفت أخيرًا عن العمل ، فقد تتراكم حرارة كبيرة داخل مكيف الهواء مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل مفرط.

دائمًا ، يُنصح بأن يتم صيانة نظامك بشكل منتظم من قبل محترفين بحيث يمكن استبدال أي أجزاء معيبة بطريقة احترافية ، وباستخدام الأجزاء الأصلية التي ستمنحك المزيد من سنوات الخدمة.

 

-مشاكل كهربائية

يمكن أن يؤدي العطل الكهربائي إلى تراكم الأحماض التي تسبب قدرًا كبيرًا من الضرر للأجزاء الأخرى بالإضافة إلى الضاغط، إذا كان أحدهم يعاني من فشل الضاغط ، فيجب عليه التأكد من أن الفني يختبر وجود هذه الأحماض، إذا تم العثور عليها هناك  فقد تسبب الإرهاق الكهربائي في حدوث تلف في جميع أنحاء النظام ربما لا يستحق الإصلاح.

ولكن غالبًا ما يمكن تجنب المشكلات الكهربائية بسهولة عندما يقوم أحد التقنيين المتمرسين بفحص النظام،  يمكنه اكتشاف وإصلاح الأسلاك التالفة والصمامات  قبل أن يقوموا بإزالة النظام والتسبب في فشل ضاغط التيار المتردد.

 

-الملوثات في النظام

يمكن أن تؤدي الحرارة والضغط المرتفعان في نظام تكييف الهواء إلى إدخال أي عدد من الملوثات التي يمكن أن تسبب الضرر، يشمل ذلك الهواء والرطوبة والأوساخ والحطام والأوراق والسخام والأحماض وحتى فضلات الطيور والآفات.

 

-زيت التشحيم غير الكافي

زيت تشحيم مكيف الهواء مثل الدم في جسم الإنسان، إذا لم يكن هناك ما يكفي من مواد التشحيم ، فلن يعمل النظام بشكل صحيح ويمكن أن ينتج عن ذلك جميع أنواع المشاكل ، بما في ذلك فشل ضاغط التيار المتردد.

عندما يتم صيانة النظام بشكل منتظم من قبل متخصص في تكييف الهواء مدرب ، فسيقوم بفحص مستويات زيوت التشحيم وحالة مضخة الزيت لمنع حدوث هذه المشكلة.
 

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