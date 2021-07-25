عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفيضانات تقتل 19 شخصا وتدمر منازل في ولاية كانو شمالي نيجيريا

صدى البلد

لقي ما لا يقل عن 19 شخصًا مصرعهم في منطقة حكومة دوجوا المحلية بولاية كانو شمالي نيجيريا، بعد أن جرفت الفيضانات مركبة كانت تقلهم، كما تعرض عدد من المنازل للدمار.
وذكرت صحيفة "ذا نيشن" النيجيرية أن ولاية كانو شهدت أمطارًا غزيرة استمرت عدة ساعات اليوم الأحد، ودمرت ممتلكات تقدر بأكثر من 100 مليون نيرة نيجيري (243 ألف دولار تقريبا).
وقال السيد سيدو، أحد السكان: "تعرض البشر والحيوانات الأليفة -بما في ذلك الطيور وكذلك المواد الغذائية- للدمار، حيث غمرت الفيضانات العديد من المنازل".
وأكد الحاج يوسف عمر، رئيس قرية دوجوا، أنه تم العثور على 15 جثة، بينما يتم تكثيف البحث لانتشال جثث الضحايا الأربعة الباقين.

ترشيحاتنا

سياسي أردني يكشف عن نتائج زيارة الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن

تونس .. قيس سعيد يعزل رئيس الحكومة.. وتجميد سلطات البرلمان

بالأسعار..تفاصيل طرح أراض مميزة بالقاهرة الجديدة

في ذكرى تأسيس الجمهورية..تونس على صفيح ساخن..احتجاجات ضد الإخوان وكورونا بالمرصاد

منها إيطاليا.. التضامن: إقامة معرض ديارنا في 3 دول قبل نهاية العام

رسميا .. أتلتيكو مدريد يعين فرناندو توريس في الجهاز الفني لفريق الشباب بالنادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يفتح النار على بعثة مصر في طوكيو 2020 لهذا السبب

موسيماني: سنقاتل لـ تحقيق الفوز بالدوري

احذر .. 6 أخطاء شائعة تؤدي لـ انفجار التكييف

بعد فوز الأهلي على الإنتاج الحربي .. تعرف على ترتيب الدوري

حركة تنقلات الشرطة 2021 .. الإعلان خلال ساعات

الجنايات: إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

بشرى لخريجي تجارة وحقوق.. 1000 وظيفة جديدة بمصلحة الجمارك |تفاصيل ولينك التقديم

خاص | نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

مجهول الهوية.. فائز باليانصيب على وشك خسارة مليون جنيه إسترليني

تابعة لمجموعة طلعت مصطفى.. كيف تلتحق بمدرسة متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية ..صور

فيديو

بعد حادثي ابنة أحمد بدير والتنمية المحلية.. أخطاء تؤدي لـ انفجار التكييف

رسالة من ربنا.. تفاصيل نجاة ابنة أحمد بدير وحفيدته من الموت "فيديوجراف"

ماعرفش عنه حاجة.. مدرب سيراميكا كليوباترا يتحدث عن غياب صالح جمعة "فيديوجراف"

انهيار تقاليد المجتمع.. زوج يعرض مفاتن زوجته على TikTok

المزيد

ساحة رأي

فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الخصام

د.محمد عونى يكتب: الأهلى بريمو أفريقيا

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «2»

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ