الفيضانات تقتل 19 شخصا وتدمر منازل في ولاية كانو شمالي نيجيريا

لقي ما لا يقل عن 19 شخصًا مصرعهم في منطقة حكومة دوجوا المحلية بولاية كانو شمالي نيجيريا، بعد أن جرفت الفيضانات مركبة كانت تقلهم، كما تعرض عدد من المنازل للدمار.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" النيجيرية أن ولاية كانو شهدت أمطارًا غزيرة استمرت عدة ساعات اليوم الأحد، ودمرت ممتلكات تقدر بأكثر من 100 مليون نيرة نيجيري (243 ألف دولار تقريبا).

وقال السيد سيدو، أحد السكان: "تعرض البشر والحيوانات الأليفة -بما في ذلك الطيور وكذلك المواد الغذائية- للدمار، حيث غمرت الفيضانات العديد من المنازل".

وأكد الحاج يوسف عمر، رئيس قرية دوجوا، أنه تم العثور على 15 جثة، بينما يتم تكثيف البحث لانتشال جثث الضحايا الأربعة الباقين.