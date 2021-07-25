رسميا .. أتلتيكو مدريد يعين فرناندو توريس في الجهاز الفني لفريق الشباب بالنادي

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الأحد، عن تعيين نجمه السابق فرناندو توريس في الجهاز الفني لفريق الشباب بالنادي، بدءاً من الموسم القادم.

وعاد فرناندو توريس إلى نادي أتلتيكو مدريد من بوابة التدريب هذه المرة، على الرغم من إعلان اللاعب اعتزامه العودة من جديد للعب بعد قرار الاعتزال.

وجاء في البيان النادي الإسباني: "يعود أسطورة الروخي بلانكوس فرناندو توريس إلى نادينا للانضمام إلى الجهاز الفني لفريق الشباب (جوفينيل أ) في موسم 2021-2022.

وتابع البيان: "توريس عاش الموسم الماضي مع فرق أتليتكو المختلفة للتعرف على الحياة اليومية للجهاز التدريبي ومنهجية النادي الخاصة، وستكون بعد ذلك الخطوة التالية".

جدير بالذكر أن توريس لعب للأتلتيكو على فترتين، وشارك خلالهما في 404 مباريات، وتمكن من تسجيل 129 هدفا.

