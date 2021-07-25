محافظ كفر الشيخ يعزي أهالي شاب غرق في مياه البحر المتوسط

قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ العزاء لأهالي الشاب محمد عادل فايد، الذي غرق بمياه البحر المتوسط، ابن قرية الجواد الشرقي، وتم العثور على جثمانه، بمساعدة الأهالي والصيادين ورجال الإنقاذ بمصيف بلطيم، وتم دفن جثمانه بمقابر ألقني، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته.



كما وجه محافظ كفر الشيخ الشكر لكل المشاركين في البحث عن جثمان محمد فايد، من أهالي مطوبس والصيادين، ورجال الإنقاذ بمصيف بلطيم، إضافة إلى جمال فهمي عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وفادي شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، لمشاركتهم في عملية البحث عن جثمان الشاب -رحمه الله- والعميد هاني عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على متابعة لجهود رجال الإنقاذ.



وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أصدر تعليماته بالمشاركة في أعمال البحث عن جثمان محمد الفايد، ومشاركة كل الجهات المعنية للصيادين وأهالي مطوبس للبحث عن جثمان محمد، وتابع أعمال البحث حتى تم استخراج جثمانه -رحمه الله- ودفنه بمقابر العائلة، كما أوفد محافظ كفر الشيخ، جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس لتقديم واجب العزاء لأهالي الشاب، والتواصل معهم.



وقد شهدت قرية القني التابعة لمركز مطوبس جنازة مهيبة شارك فيها الآلاف لتوديع الشاب وحيد والديه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.

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