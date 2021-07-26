بويك الصينية تكشف نسختها GL8 أفينير 2022 .. صور

كشفت شركة بويك الصينية عن سياراتها الفاخرة GL8 أفينير 2022، التي تنتمي إلى فئة الميني فان، لكن هذه النسخة تحمل كثيرا من المفاهيم، وتعمل عبر منظومة الدفع الكهربائي المتبعة، بالتزامن مع النقلة النوعية التي تسعى إليها كبرى شركات تصنيع السيارات، حول الاستفادة بهذه القدرات الفنية بدلًا من محركات الوقود التقليدي.

مواصفات بويك GL8 أفينير 2022

تأتي السيارة بويك GL8 أفينير 2022 بمحرك توربيني، سعة 2000 سي سي، مع نظام كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 48 فولت، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 9 سرعات، ومع هذه القدرات وبالمقارنة بالإصدار السابق تتمكن هذه النسخة من تحسين كفاءة استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 6٪.

كما تعتمد السيارة بويك GL8 أفينير 2022 على تجديد طاقة الكبح والتباطؤ الإلكتروني، إلى جانب الكثير من انظمة الامان و مساعدة قائد المركبة على تحديات الطريق، حيث تتوفر داخل قمرة القيادة شاشة ملونة ثلاثية الابعاد، يمكنها عرض الوسائط المتعددة و الخرائط، مع نظام ترفيه ICONTACT، و مقود حركة مالتي فانكشن ممتعدد المهام، بالاضافة إلى مقاعد من الجلد الفاخر، ذات تحكم كهربائي لوضعيات الجلوس المختلفة، مع تكييف هواء أوتوماتيكي، و رز تفعيل و ايقاف المحرك.

وترتكز الميني فان بويك GL8 أفينير 2022 على عجلات رياضية، مدعومة بجنوط معدنية متعددة الاضلاع، ومرايات جانبية كهربائية ذات شرائط ضوئية، و فتحة سقف بانوراما، بالاضافة إلى مصابيح أمامية تتسم بالمظهر العدواني، مع شبكات أمامية سوداء متعددة المقاطع بلمسات من الكروم، وابواب ثنائية للمقصورة الامامية مع ابواب جر للناحية الخلفية، التي تتسم بالرحابة الشديدة نسبة إلى التصميم الخارجي وعدد المقاعد الداخلية.

و يذكر أن اسعار النسخة بويك GL8 أفينير 2022 سوف تبدأ من 71.436 دولار اي ما يقرب من مليون و 100 الف جنيه.