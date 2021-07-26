لاعبة تنس سورية أصغر مشاركة في أولمبياد طوكيو.. فيديو

عرضت قناة “العربية” فيديو للاعبة تنس سورية وهي أصغر مشاركة في أولمبياد طوكيو وعمرها 12 سنة وتشارك في أولمبياد طوكيو 2020 .



وأضاف الفيديو أن اللاعبة تسمى "هند ظاظا"، وهي لاعبة منتخب سوريا لكرة الطاولة تمكنت من التأهل ووصلت ألي الأولمبياد وهذا بعد فوزها ببطولة غرب آسيا ، لتكون خامس أصغر لاعبة أولمبية في التاريخ .



وأوضح الفيديو أن الطفلة السورية لعبت أمام النمساوية جيا ليو "39"عاما في مبارة استمرت 24 دقيقة وفازت بها جيا 4ـ0 وخرجت هند من البطولة وهذا لم يؤثر عليها لأنها تتمح للحصول علي الميدالية سنة 2024 .

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قال شريف العريان أمين عام اللجنة الأوليمبية المصرية ، إن جميع الأعبين المصريين المشاركين في أولمبياد طوكيو بخير ، مؤكدا أن اهم شيء بالنسبة لنا هو الحفاظ عليهم من عدم الإصابة بفيروس كورونا .

واضاف العريان، أن أي لاعب يصاب بفيروس كورونا سيحرم من أولمبياد طوكيو لأنه سيتم عزلة 14 يوم لافتا انه لم يمر من الأولمبياد ألا يومين فقط من 20 يوم متبقين والطريق طويل في أولمبياد طوكيو والنتائج طبيعية حتى الأن.





واوضح العريان ، أن المبارة بين مصر والأرجنتين لا اقلق منها وبنسبة 95 % يكفينا الفوز علي أستراليا من اجل أن نعبر من هذه المجموعة واذا تعادلنا مع الأرجنتين سيكون في صالح مصر .

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أكد شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأوليمبية المصرية أن نتائج اليوم الأول بالنسبة لممثلي البعثة المصرية منطقية للغاية .

واكد العريان انه لا يوجد أي توقعات بالفوز بالميداليات خلال النصف الأول من الأوليمبياد والتركيز مُنصب حالياً في النصف الثاني

حيث نستهدف الحصول على أكثر من 5 ميداليات في نهاية الدورة وكسر الرقم القياسي السابق لنا وتخطى عدد ما حققناه في دورة الألعاب الأوليمبية الماضية وهو 3 ميداليات ، كما أن عدم تواجد لاعبي رفع الأثقال قلل من حظوظنا كثيراً

واختتم العريان : عدم السفر مبكرا أربك اللاعبين وهو سبب رئيسي في تراجع النتائج لأن فارق التوقيت 7 ساعات وهو أمر صعب للغاية ، لكن بشكل عام فالألعاب الجماعية نجحت في تحقيق ما لم تحققه الألعاب الفردية