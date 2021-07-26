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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد| مقبرة لـ السفن المهجورة في روسيا

مقبرة السفن المهجورة
مقبرة السفن المهجورة في مدينة روسية

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يعرض مقبرة السفن المهجورة في مدينة روسية.


وأوضحت "روسيا اليوم"، أن وكالة رابتلي سجلت لقطات للسفن والقوارب الصغيرة المهجورة المتراكمة على سواحل نهر كاما بإقليم بيرم الروسي.

 

وأشارت إلى أن هذه السفن لم تستخدم هذه السفن السياحية منذ 30 عاما، إذ أصبح المكان يجذب السياح والمؤرخين في روسيا.

 


حسام هزاع: استئناف الطيران الروسي لمصر خطوة إيجابية

 

قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه وفقا لقرارت السفارة الروسية، سيتم استئناف حركة الطيران بين روسيا والغردقة ومدينة شرم الشيخ يوم 9 أغسطس، موضحا: الساحة الروسية تمثل جزء كبير من السياحة في مصر.
 

وأضاف “حسام هزاع” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TeN" ،أن عدد السائحين الروس عام 2010 وصل إلى 260 ألف سائح، ليرتفع عام 2014 لـ 3 مليون و100 ألف سائح، وهو ما يعادل حوالي 33% من إجمالي السياح في ذلك الوقت.

 

أوضح  أن السياحة الروسية توقفت عام 2016 حتى عام 2017 بسبب حادثة الطائرة الروسية، مشددا على أن الدولة المصرية استطاعت اعادة السياحة الروسية عام 2019، وذلك من خلال تطبيق معايير الحماية العالمية.

وأشار إلى أن حجم الإيرادات للسائحين الروسيين وصل عام 2019 لـ 12 مليار و600 مليون دولار، وهذا يعتبر أعلى دخل تصل إليه السياحة في ذلك التوقيت، مشددا على أهمية عودة السياحة الروسية لمصر مرة أخرى.

وأكد على أن الشركات المصرية تقدمت بطلب الحصول على رحلات “شارتر” روسية، ولكن حتى الآن لم تحصل الشركات على الموافقة.

 

ولفت إلى أن تطبيق الإجراءات الاحترازية من قبل الدولة وتطعيم العاملين ساهم بشكل كبير في عودة السياحة الخارجية بقوة، منوها إلى أن استئناف الطيران الروسي لمصر خطوة إيجابية.

 


روسيا..لا أمل في خفض إصابات كورونا إلى المعدل السابق

 

يظهر إنه لا أمل حتى الآن وربما حتى أيام قادمة، في خفض أعداد الإصابات بفيروس كورونا  المستجد في روسيا إلى الأعداد السابقة التي كانت قبل أشهر وقبل ظهور متغير دلتا شديد العدوى.

 

سجلت السلطات الصحية في روسيا 24072 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و779 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الأحد، أن الإصابات الجديدة توزعت على 85 إقليما، وأن 9.8% منها لم تكن حاملة أعراض المرض.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات خلال اليوم الماضي، في العاصمة موسكو (3406 إصابة)، تليها المناطق المجاورة لمدينة موسكو (2191)، ثم مدينة بطرسبورج (1934).


ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة اليوم الأحد، ارتفع إجمالي عدد الإصابات في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 6 ملايين و126541 إصابة، وتعافى 5 ملايين و490634 شخصا، فيما بلغت حصيلة الوفيات 153874 حتى الآن.

 

وقبل أشهر انخفضت أعداد الإصابات اليومية في روسيا إلى 5 آلاف وما دون هذا الرقم، وكان المعدل الكبير للإصابات إذا وصلت الأعداد اليومية في روسيا إلى رقم الـ10 آلاف، وهو الرقم الذي تجاوزته روسيا الآن بمرة ونصف وذلك بعد أن أدى ظهور سلالة دلتا إلى تفشي السلالة بشكل كبير في معظم الإصابات فصارت هي المسيطرة، في روسيا وكثير من دول العالم.
 

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