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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدرة قعلول: اليوم تونس أسقطت حكم الإخوان

صدى البلد

قالت بدرة قعلول، رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن اليوم الشعب التونسي انهي مرحلة الإخوان، مسترسلة: اليوم اسقطنا منظومة الخراب التي تنهب الدولة منذ عشرات السنين.

وشددت على أن كل الطبقات السياسية تتحمل المسئولية كاملة  ويجب محاسبتهم عما يجري في تونس، متابعة: يجب محاسبة الجميع وعلى رأسهم حركة النهضة الإخوانية.

 

وطالبت “بدرة قعلول”، خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TeN"، رئيس الجمهورية بـ ضرورة  بحماية المتظاهرين من النضهة الاخوانية، وتجميد مجلس النواب.


وأضافت أن حركة الإخوان سقطت اليوم، وعلقت على احتفال نهضة الأخوان بعد الجمهورية، قائلة:"كيف لمن لا يؤمن بالجمهورية يخرج للاحتفال بها".

وفي سياق آخر زعمت حركة النهضة - ذراع الإخوان في تونس - أن الرئيس قيس سعيد يقف وراء احتجاجات اليوم في معظم مناطق البلاد، وبث الفوضى والفتنة.

 

وقال رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة ''كل عمليات الحرق والتخريب التي تعرضت لها مقرات النهضة تقف وراءها تنسيقيات قيس سعيد التي توجه من غرفة مظلمة في قرطاج إلى جانب بعض البلطجية من المرتزقة'.

 

وأضاف ''ما يريده قيس سعيد هو تنصيب نفسه الحاكم المطلق عن طريق تنسيقيات شعبوية فوضوية متحالفة مع البلطجية''.

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ودعا القيادي في حركة النهضة، الرئيس التونسي إلى أن ''يختار بين الفوضى أو الدولة، وأن لا يختفي وراء مجلس الأمن القومي لأنه أصبح جزءا من المشكل وليس جزءا من الحل''، على حد زعمه.

 

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، تجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.

 

كما قرر قيس سعيد رفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي.

 

وقال بيان صادر عن الرئاسة التونسية " الرئيس قيس سعيد قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة يعينه رئيس الجمهورية".


 

بدرة قعلول المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية حركة النهضة الإخوانية تونس اخبار التوك شو

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