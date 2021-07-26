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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وفاة متسابق في حالبة سباق

وفاة متسابق دراجات نارية بعد دهسه في سباق عالمي

متسابق يتوفى بحلبة
متسابق يتوفى بحلبة سباق

توفي متسابق الدراجات النارية هوجو ميلان عن عمر يناهز 14 عامًا بعد حادث مروع في حلبة سباق MotorLand Aragon في إسبانيا يوم الأحد الماضي.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، كان  المتسابق  الإسباني يشارك في سباق كأس المواهب الأوروبية عندما سقط من دراجته في المنعطف الخامس بـ13 لفة ليسحق اسفل دراجات المتسابقين وسط حلبة السباق .

عندما بدأ ميلان في الوقوف على قدميه ، بعد سقوطه من الدراجة اصطدم به متسابق اخر ، ليسقط ميلان ميتاً في الحال.


وبعد ان تعرض المتسابق المراهق للحادث المؤلم  رفع الحكام العلم الأحمر على الفور وهرع المسعفون إلى المسار  السابق   لانقاذ المتسابق الصغير.

فيما تم نقل ميلان جواً إلى مستشفى سرقسطة  ولكن  لم يتمكن المسعفون من إنقاذه حيث أكدت FIM CEV Repsol التي ينافس فيها أنه توفي.

 

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