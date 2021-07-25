مدرب الأهلي يوضح سبب سوء مستوى الفريق مؤخرا

كشف سامي قمصان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة تعثر الفريق خلال هذه الفترة بسبب غياب مجموعة من اللاعبين الأساسيين المشاركين في البطولة الأولمبية مع منتخب مصر الأولمبي.

وقال قمصان خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت، إن النادي الأهلي دائماََ بمن حضر ونسعى دائماََ لتحقيق البطولات.

وأكمل: لاعبو الأهلي المتواجدين من أفضل اللاعبين في الدوري المصري، سواء في الأساسيين أو الجالسين على مقاعد البدلاء.

وأضاف قمصان أن، الأهلي قادر على تحقيق الدوري هذا الموسم بنسبة ١٠٠٪، وهذا ما يعلمه الجميع لذلك نجد المنافسه شرسة في جميع المواجهات.

وتابع: نحتاج إلى دعم جماهيري أكثر من ذلك، والنقد الهدام يضع الفريق بالكامل في حالة ضغط ليست جيدة ولابد ان يعلم الجميع ذلك.

حقق الأهلي فوزا مثيرا على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعت الفريقين ، على ملعب السلام فى الجولة الـ24 المؤجلة من بطولة الدوري المصري.